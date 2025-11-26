"Яка я ідіотка": Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка

Відома українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла про момент, який став поворотним у її особистому житті. Народна артистка зізналася, як багато років тому зрадила свого першого чоловіка Євгена Паперного з актором Віталієм Борисюком, який згодом став її другим чоловіком.

Ольга Сумська. Фото з відкритих джерел

Ольга Сумська у подкасті Раміни Есхакзай розповіла, що їхні стосунки з Борисюком почалися, коли їй було 24, а йому 27 років. За словами акторки, почуття виникли раптово й стрімко, а приховати їх ставало дедалі важче.

"Ми думали, що ніхто не помічав, але вогонь пристрасті вже було не сховати", — сказала акторка.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska

Сумська детально описала момент, коли вперше прийшла на побачення до Борисюка у Лісовий масив та зрадила своєму, на той момент, чоловіку Паперному.

"Я приходжу на побачення до Борисюка, іду і думаю: "Боже, як же воно буде?... Що я роблю!? Яка я ідіотка, Господи! Потрібно зупинитися". А неможливо. Приходжу і... ну, все відбулося. Ми ще тоді, пам'ятаю, бахнули по келишку вина для сміливості... Ну, тому що я ж заміжня, тобто це зрада. Це страшна зрада. І ти на це йдеш усвідомлено чи як... Як це пояснити... І ти не можеш нічого із собою зробити. Це був приголомшливий роман", — розповіла Сумська.

Коли роман розкрився, конфлікти між Сумською та Паперним не приховувалися навіть на роботі.

"Ми могли з'ясовувати стосунки просто в гримерці… такі крики, такі емоції", — сказала Сумська.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Сумська була одружена з Паперним із 1989 по 1991 рік, у шлюбі народилася донька Антоніна, яка нині живе в Росії та одружена з актором Володимиром Ягличем. З 1996 року Сумська у шлюбі з Борисюком. У 2002-му в них народилася донька Ганна.

