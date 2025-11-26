"Яка я ідіотка": Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка

Рубрики
Відома українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла про момент, який став поворотним у її особистому житті. Народна артистка зізналася, як багато років тому зрадила свого першого чоловіка Євгена Паперного з актором Віталієм Борисюком, який згодом став її другим чоловіком.
Ольга Сумська. Фото з відкритих джерел
Ольга Сумська у подкасті Раміни Есхакзай розповіла, що їхні стосунки з Борисюком почалися, коли їй було 24, а йому 27 років. За словами акторки, почуття виникли раптово й стрімко, а приховати їх ставало дедалі важче.
Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska
Сумська детально описала момент, коли вперше прийшла на побачення до Борисюка у Лісовий масив та зрадила своєму, на той момент, чоловіку Паперному.
Коли роман розкрився, конфлікти між Сумською та Паперним не приховувалися навіть на роботі.
Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Сумська була одружена з Паперним із 1989 по 1991 рік, у шлюбі народилася донька Антоніна, яка нині живе в Росії та одружена з актором Володимиром Ягличем. З 1996 року Сумська у шлюбі з Борисюком. У 2002-му в них народилася донька Ганна.
