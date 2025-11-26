logo_ukra

BTC/USD

90293

ETH/USD

3024.87

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал "Яка я ідіотка": Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка
commentss НОВИНИ Всі новини

"Яка я ідіотка": Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка

Акторка Ольга Сумська вперше зізналася, як почався її роман з Віталієм Борисюком і чому зрада стала переломним моментом у її житті.

26 листопада 2025, 21:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Відома українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла про момент, який став поворотним у її особистому житті. Народна артистка зізналася, як багато років тому зрадила свого першого чоловіка Євгена Паперного з актором Віталієм Борисюком, який згодом став її другим чоловіком.

"Яка я ідіотка": Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка

Ольга Сумська. Фото з відкритих джерел

Ольга Сумська у подкасті Раміни Есхакзай розповіла, що їхні стосунки з Борисюком почалися, коли їй було 24, а йому 27 років. За словами акторки, почуття виникли раптово й стрімко, а приховати їх ставало дедалі важче.

"Ми думали, що ніхто не помічав, але вогонь пристрасті вже було не сховати", — сказала акторка.

”Яка я ідіотка”: Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка - фото 2

Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska

Сумська детально описала момент, коли вперше прийшла на побачення до Борисюка у Лісовий масив та зрадила своєму, на той момент, чоловіку Паперному.

"Я приходжу на побачення до Борисюка, іду і думаю: "Боже, як же воно буде?... Що я роблю!? Яка я ідіотка, Господи! Потрібно зупинитися". А неможливо. Приходжу і... ну, все відбулося. Ми ще тоді, пам'ятаю, бахнули по келишку вина для сміливості... Ну, тому що я ж заміжня, тобто це зрада. Це страшна зрада. І ти на це йдеш усвідомлено чи як... Як це пояснити... І ти не можеш нічого із собою зробити. Це був приголомшливий роман", — розповіла Сумська.

Коли роман розкрився, конфлікти між Сумською та Паперним не приховувалися навіть на роботі.

"Ми могли з'ясовувати стосунки просто в гримерці… такі крики, такі емоції", — сказала Сумська.

”Яка я ідіотка”: Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка - фото 2

Ольга Сумська та Віталій Борисюк 

Сумська була одружена з Паперним із 1989 по 1991 рік, у шлюбі народилася донька Антоніна, яка нині живе в Росії та одружена з актором Володимиром Ягличем. З 1996 року Сумська у шлюбі з Борисюком. У 2002-му в них народилася донька Ганна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що старша донька Сумської показала свою позицію щодо війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що донька Сумської знялася в російському серіалі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=L5QrFAifBHs
Теги:

Новини

Всі новини