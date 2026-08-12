Оголена та без макіяжу: 59-річна Ольга Сумська показала свої фото у ліжку

Українська акторка та народна артистка України Ольга Сумська поділилася з підписниками ранковими фотографіями без макіяжу та фільтрів. Зірка "Роксолани" показала свій максимально природний вигляд і водночас розповіла про думки, які останнім часом її турбують.

Ольга Сумська. Фото з відкритих джерел

Фото Сумська опублікувала в Instagram. На селфі акторка позує в ліжку одразу після пробудження, не приховуючи природних рис обличчя та відмовившись від звичного сценічного образу. Незабаром Ольга Сумська відзначатиме 60-річний ювілей. Попри це, акторка продовжує активно працювати та регулярно спілкуватися з аудиторією в соцмережах.

Ольга Сумська. Фото: instagram / olgasumska

Ольга Сумська. Фото: instagram / olgasumska

Разом з фотографіями Сумська опублікувала емоційний допис про щоденні випробування та важкі думки. Вона зазначила, що складні періоди можуть водночас ставати можливістю для внутрішнього зростання.

"Важкі думки щодня… Кожен день — це випробування. Але водночас і шанс стати сильнішою, мудрішою та ближчою до себе. Все це вчить нас цінувати прості речі, берегти близьких і не втрачати віру в себе", — написала 59-річна акторка.

Допис з фотографіями Сумської швидко зібрав реакції її шанувальників та колег. Підписники відзначали її природність і залишали численні компліменти. Зокрема акторка Наталка Денисенко написала: "Дуже красива!", а інша колега, Любава Грєшнова, підтримала Сумську словами: "Обіймаю міцно. Ви дуже сильна і дуже світла людина".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ольга Сумська несподівано зізналася, як вперше зрадила чоловіка.