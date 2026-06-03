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Обошла Марго Робби и Сидни Суини: названа самая горячая актриса Голливуда (ФОТО)

Издание Fashion Beans назвало самую влиятельную актрису Голливуда 2026 года.

3 июня 2026, 08:00
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Slava Kot

Голливуд продолжает меняться, а вместе с ним меняются и лица, определяющие современную киноиндустрию. Издание Fashion Beans опубликовало рейтинг самых "горячих" актрис Голливуда 2026 года. Первое место в списке заняла Зендея, которая, по мнению составителей рейтинга, сегодня самая яркая звезда американского кино.

Обошла Марго Робби и Сидни Суини: названа самая горячая актриса Голливуда (ФОТО)

Кто самая горячая актриса Голливуда. Фото: Fashion Beans

Fashion Beans указывает, что понятие "самая горячая актриса" касается не только внешности. Рейтинг формировался по комплексу критериев, среди которых влияние киноиндустрии, популярность среди аудитории, присутствие в культурном пространстве, влияние на модные тенденции и перспективы карьерного развития.

По мнению экспертов Fashion Beans, у Зендеи нет слабых сторон среди всех оцененных показателей. Актриса успешно совмещает работу в престижных телевизионных проектах и масштабных голливудских блокбастерах.

Особую роль в ее популярности сыграли сериал "Эйфория", за который она завоевала премию "Эмми", а также фантастический фильм "Дюна: Часть вторая", ставший одним из самых кассовых проектов последних лет. Кроме того Зендея остается одной из главных икон современной моды и сотрудничает с ведущими мировыми брендами.

Обошла Марго Робби и Сидни Суини: названа самая горячая актриса Голливуда (ФОТО) - фото 2

Зендея. Фото: instagram/zendaya

Обошла Марго Робби и Сидни Суини: названа самая горячая актриса Голливуда (ФОТО) - фото 2

Зендея. Фото: instagram/zendaya

Аналитики Fashion Beans также отмечают ее стабильно высокие показатели популярности в поисковиках и социальных сетях. По данным рейтинга, именно она демонстрирует самый большой уровень заинтересованности аудитории среди всех актрис Голливуда. Таким образом, Зендея стала самой горячей актрисой современного Голливуда.

Самые горячие актрисы Голливуда в 2026 году:

  • 1. Зендея
  • 2. Марго Робби
  • 3. Эмма Стоун
  • 4. Флоренс Пью
  • 5. Сидни Суини
  • 6. Ана де Армас
  • 7. Скарлетт Йоганссон
  • 8. Дженнифер Лоуренс
  • 9. Элизабет Олсен
  • 10. Аня Тейлор-Джой

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа самая красивая женщина мира по версии журнала People.

Также "Комментарии" писали о росте самых известных актрис мира. От Дженны Ортеги и Евы Лонгории до Зендеи и Сигурни Уивер.



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Источник: https://www.fashionbeans.com/article/hollywoods-hottest-actresses/
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