Обійшла Марго Роббі та Сідні Свіні: названо найгарячішу акторку Голлівуду (ФОТО)

Голлівуд продовжує змінюватися, а разом з ним змінюються й обличчя, які визначають сучасну кіноіндустрію. Видання Fashion Beans опублікувало рейтинг "найгарячіших" акторок Голлівуду 2026 року. Перше місце у списку посіла Зендея, яка, на думку укладачів рейтингу, сьогодні є найяскравішою зіркою американського кіно.

Хто найгарячіша акторка Голлівуду. Фото: Fashion Beans

Fashion Beans вказує, що поняття "найгарячіша акторка" стосується не лише зовнішності. Рейтинг формувався за комплексом критеріїв, серед яких вплив на кіноіндустрію, популярність серед аудиторії, присутність у культурному просторі, вплив на модні тенденції та перспективи кар’єрного розвитку.

На думку експертів Fashion Beans, Зендея не має слабких сторін серед усіх оцінених показників. Акторка успішно поєднує роботу в престижних телевізійних проєктах і масштабних голлівудських блокбастерах.

Особливу роль у її популярності відіграли серіал "Ейфорія", за який вона здобула премію "Еммі", а також фантастичний фільм "Дюна: Частина друга", що став одним з найкасовіших проєктів останніх років. Крім того, Зендея залишається однією з головних ікон сучасної моди та співпрацює з провідними світовими брендами.

Зендея. Фото: instagram / zendaya

Зендея. Фото: instagram / zendaya

Аналітики Fashion Beans також відзначають її стабільно високі показники популярності в пошукових системах та соціальних мережах. За даними рейтингу, саме вона демонструє найбільший рівень зацікавленості аудиторії серед усіх акторок Голлівуду. Таким чином Зендея стала найгарячішою акторкою сучасного Голлівуду.

Найгарячіші акторки Голлівуду у 2026 році:

1. Зендея

2. Марго Роббі

3. Емма Стоун

4. Флоренс П'ю

5. Сідні Свіні

6. Ана де Армас

7. Скарлетт Йоганссон

8. Дженніфер Лоуренс

9. Елізабет Олсен

10. Аня Тейлор-Джой

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названо найкрасивішу жінку світу за версією журналу People.

Також "Коментарі" писали про зріст найвідоміших акторок світу. Від Дженни Ортеги та Єви Лонгорії до Зендеї та Сігурні Вівер.