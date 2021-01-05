Объявленная умершей «девушка Бонда» оказалась жива

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Светлана Шкурупий
65-летнюю американскую звезду Таню Робертс, которая сыграла "девушку Бонда" в боевике 1985 года "Вид на убийство", преждевременно "похоронили" в сети. Представители актрисы опровергли ее смерть и заявили, что сейчас она в больнице.
Таня Робертс (фото из открытых источников)
Известно, что секс-символ начала 1980-х годов Таня Робертс потеряла сознание, когда выгуливала возле дома своих собак. Ее быстро доставили в одну из клиник Лос-Анджелеса, потому что травма была серьезной. Представители актрисы заявила, что она жива, но пока находится в тяжелом состоянии.
Оказывается, что близкий друг "девушки Бонда" Робертс Лэнси О'Брайан, который находился с ней в больничной палате увидел, что актриса открыла глаза, протянула к нему руки и затихла, снова их закрыв. Он решил, что Таня умерла и поспешил сообщить об этом ее представителю, а тот выпустил соответствующий пресс-релиз. А накануне этого, врач подошел к близкому другу актрисы и сообщил, что женщина быстро слабеет, и есть риск, что она может умереть. Поэтому Робертс испугался и решил, что Таня скончалась "у него на руках".
В понедельник врачи связались с Лэнсом О'Брайаном и сообщили о том, что актриса жива, хоть и в тяжелом состоянии.
Напомним, в конце октября 2020 года скончался британский актер Шон Коннери, который прославился ролью британского спецагента Джеймса Бонда (он снялся в семи фильмах серии) а также фильмами серии "Индиана Джонс".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США скончалась актриса Маргарет Нолан — та самая “золотая девушка Бонда”, которая стала иконическим образом для последующих киношных подруг суперагента.
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