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Главная Новости Звезды персона "Очень тебя люблю": у Верки Сердючки нашлась "дочь"
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"Очень тебя люблю": у Верки Сердючки нашлась "дочь"

Джоланта утверждает, что Верка Сердючка является ее мамой, активно защищает и поддерживает украинскую звезду

сегодня, 21:23
Автор:

Любовь Блажко

У Андрея Данилка, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, возможно есть "дочь". Она уже довольно взрослая, живет сейчас в Польше и называет себя Джоланта (Джола) Сердючка. 

"Очень тебя люблю": у Верки Сердючки нашлась "дочь"

facebook.com/VerkaSerduchka

На своей странице в социальных сетях Джола пишет, что Верка Сердючка – это ее мама. Девушка активно поддерживает украинскую звезду и всячески защищает ее от критики недоброжелателей. 

Когда же у Андрея Данилко был день рождения, то Джоланта Сердючка написала трогательное поздравление. Она назвала Сердючку своей "любимой мамой".

"Моя любимая мама еще сто лет! Ты самая милая и самая красивая звезда с неба в мире! Мой ангел! С днем рождения! Очень тебя люблю, ваша дочка Джоланта Сердючка", — написала девушка, прикрепив к публикации фото с Веркой. 

”Очень тебя люблю”: у Верки Сердючки нашлась ”дочь” - фото 2

Помнит возможная наследница Данилко и о дне рождении своей "бабушки". Инна Белоконь (исполнительница роли мамы Сердючки) отмечает его 10 октября. Девушка написала и ей трогательное поздравление, которое тоже разместила в своем Instagram. 

Стоит добавить, что ранее была ситуация, когда Данилка обвинили в мошенничестве. Тогда Джоланта сразу же подключилась и призвала не верить в то, что он может быть аферистом. 

В профиле девушки не найти достаточно информации о ней самой и ее жизни. Известно только, что  она регулярно выкладывает фото на своей странице, а также поддерживает протесты против запрета абортов в Польше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, украинский певец признался, что жил с Андреем Данилко. Эпатажный певец 90-х EL Кравчук признался, каким было начало его творческого пути. В своем интервью для программы "Жизнь известных людей" на канале 1+1 он рассказал, что его родители были очень далеки от мира шоу-бизнеса, поэтому длительное время он даже не мог до конца понять, действительно ли пение является полноценной профессией.


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Источник: https://lite.rbc.ua/rus/zvyozdy/lyubimaya-mama-verki-serdyuchki-nashlas-doch-1608535599.html
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