"Очень тебя люблю": у Верки Сердючки нашлась "дочь"

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Любовь Блажко
У Андрея Данилка, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, возможно есть "дочь". Она уже довольно взрослая, живет сейчас в Польше и называет себя Джоланта (Джола) Сердючка.
facebook.com/VerkaSerduchka
На своей странице в социальных сетях Джола пишет, что Верка Сердючка – это ее мама. Девушка активно поддерживает украинскую звезду и всячески защищает ее от критики недоброжелателей.
Когда же у Андрея Данилко был день рождения, то Джоланта Сердючка написала трогательное поздравление. Она назвала Сердючку своей "любимой мамой".
Помнит возможная наследница Данилко и о дне рождении своей "бабушки". Инна Белоконь (исполнительница роли мамы Сердючки) отмечает его 10 октября. Девушка написала и ей трогательное поздравление, которое тоже разместила в своем Instagram.
Стоит добавить, что ранее была ситуация, когда Данилка обвинили в мошенничестве. Тогда Джоланта сразу же подключилась и призвала не верить в то, что он может быть аферистом.
В профиле девушки не найти достаточно информации о ней самой и ее жизни. Известно только, что она регулярно выкладывает фото на своей странице, а также поддерживает протесты против запрета абортов в Польше.
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