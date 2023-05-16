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Охлобыстин обозвал Галкина и рассказал о русской культуре без Пугачевой

Охлобыстин высказался о недавнем приезде Аллы Борисовны в Москву

16 мая 2023, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Недавно Алла Пугачева прилетала в Москву, чтобы почтить память кутюрье и близкого друга Валентина Юдашкина. Посещение русской звезды долгое время было предметом для разговоров, особенно среди российских пропагандистов, которые взбунтовались по поводу теплого приема Примадонны.

Охлобыстин обозвал Галкина и рассказал о русской культуре без Пугачевой

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

Сейчас один из главных пропагандистов Иван Охлобыстин заявил, что жизнь без Примадонны в России не остановилась, и певица должна это осознать.


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"Пугачева, во-первых, была шокирована тем, что есть нечто более важное, чем она. Затем пришла вторая, еще более ужасная мысль, которая ее посетила уже, наверное, в отъезде, — что без нее это все может продолжаться. Она раньше не допускала этого мнения. Без нее, действительно, сложно себе представить предыдущую культуру", - прокомментировал Охлобыстин свое отношение к визиту Пугачевой российским СМИ.

На этот счет досталось от путиниста и мужу Примадонны. Он назвал Максима Галкина очень "скользким типом".

"Галкин? Есть такой тип людей. Без мыла, как говорится... Это не к тому, что вы все подумали, а просто чисто по административной линии", — подытожил Охлобыстин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что   Пугачева написала обращение к 9 мая и снова стала "изменницей" в России. Российская звезда Алла Пугачева, покинувшая РФ с начала войны в Украине, обнародовала сообщение до 9 мая, которое разозлило россиян. На собственной странице в Instagram она поставила фото ветеранов Второй мировой войны, и подписала снимок следующими словами: "Где вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня". Жители РФ в очередной раз назвали Примадонну "изменницей", однако адекватные подписчики соцсети убеждены, что ветеранам, являвшимся участниками Второй мировой войны, было бы стыдно за ту политику, которую проводит теперь Россия.


 
 



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Источник: https://www.kp.ru/daily/27502/4762642/
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