Охлобыстин обозвал Галкина и рассказал о русской культуре без Пугачевой

Недавно Алла Пугачева прилетала в Москву, чтобы почтить память кутюрье и близкого друга Валентина Юдашкина. Посещение русской звезды долгое время было предметом для разговоров, особенно среди российских пропагандистов, которые взбунтовались по поводу теплого приема Примадонны.

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

Сейчас один из главных пропагандистов Иван Охлобыстин заявил, что жизнь без Примадонны в России не остановилась, и певица должна это осознать.

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"Пугачева, во-первых, была шокирована тем, что есть нечто более важное, чем она. Затем пришла вторая, еще более ужасная мысль, которая ее посетила уже, наверное, в отъезде, — что без нее это все может продолжаться. Она раньше не допускала этого мнения. Без нее, действительно, сложно себе представить предыдущую культуру", - прокомментировал Охлобыстин свое отношение к визиту Пугачевой российским СМИ.

На этот счет досталось от путиниста и мужу Примадонны. Он назвал Максима Галкина очень "скользким типом".

"Галкин? Есть такой тип людей. Без мыла, как говорится... Это не к тому, что вы все подумали, а просто чисто по административной линии", — подытожил Охлобыстин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева написала обращение к 9 мая и снова стала "изменницей" в России. Российская звезда Алла Пугачева, покинувшая РФ с начала войны в Украине, обнародовала сообщение до 9 мая, которое разозлило россиян. На собственной странице в Instagram она поставила фото ветеранов Второй мировой войны, и подписала снимок следующими словами: "Где вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня". Жители РФ в очередной раз назвали Примадонну "изменницей", однако адекватные подписчики соцсети убеждены, что ветеранам, являвшимся участниками Второй мировой войны, было бы стыдно за ту политику, которую проводит теперь Россия.