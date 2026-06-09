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Олег Винник залаял прямо посреди улицы в Праге: курьезное видео

Олег Винник удивил подписчиков новым видео из Праги.

9 июня 2026, 14:33
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Автор:
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Slava Kot

Олег Винник залаял прямо посреди улицы в Праге: курьезное видео

Олег Винник. Фото из открытых источников

Украинский певец Олег Винник, после начала полномасштабной войны проживающий в Европе, привлек внимание необычным поведением. Во время прогулки по Праге артист неожиданно начал лаять прямо среди прохожих, а видео своей выходки опубликовал в социальных сетях.

На записи Олег Винник ходит по чешской столице вместе с женой, певицей Таюне. Пара посещает туристические локации, общается с поклонниками и наслаждается атмосферой города. Однако в конце ролика певец неожиданно начинает лаять.

Сам артист объяснил свое поведение шуткой. В сообщении он отметил, что таким образом ответил своим критикам на "их языке".

"Наслаждаемся друг другом и этим прекрасным городом. Гуляем по уютным улочкам Праги. Спасибо всем, кто подходит поздороваться, сказать теплые слова или просто улыбнуться. Это очень заряжает и вдохновляет. Целую всех! P. S. А в конце — ответ хейтерам на их языке", — написал певец.

После начала войны Винник уехал в Германию, объяснив это проблемами со здоровьем. Артист утверждал, что лечение проходило еще до полномасштабного вторжения и давно имеет немецкие документы.

В то же время, его отсутствие в Украине и длительное молчание вызвали волну критики среди части украинцев. Возвращение в публичное пространство в 2025 году также сопровождалось скандалами. В частности, резонанс вызвал концерт в Праге, где певец исполнял русскоязычные песни, несмотря на свои предварительные заявления по использованию русского языка во время войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олег Винник после скандала пригрозил журналистам.



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