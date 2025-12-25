logo_ukra

BTC/USD

87666

ETH/USD

2932.48

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал "Судний день настане": втікач Винник після останнього скандалу жорстко пригрозив журналістам
commentss НОВИНИ Всі новини

"Судний день настане": втікач Винник після останнього скандалу жорстко пригрозив журналістам

Співак заявив, що журналісти схильні до сенсаційності та не вміють перевіряти факти та відповідати за свої слова

25 грудня 2025, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Відомий український співак Олег Винник емоційно відреагував на недавні звинувачення, нібито він закликав українців пробачати всі злочини, скоєні росіянами. 52-річний артист пояснив у своєму Instagram, що не мав жодного відношення до подібних заяв, а всі повідомлення у медіа є лише "вигадками жовтої преси". Він зазначив, що справедливість рано чи пізно настане і судного дня не уникнути.

"Судний день настане": втікач Винник після останнього скандалу жорстко пригрозив журналістам

Фото: з відкритих джерел

За словами Винника, під час концерту в Німеччині він дійсно говорив про прощення, але його слова мали зовсім інший сенс і не стосувалися конкретних країн чи народів.

"Прочитайте текст уважно. Мої слова не стосувалися України або заклику пробачати певні народи. Це було висловлювання про загальні людські стосунки, про прощення один одного. Мої слова були сказані перед Різдвом, у період світлого свята, коли важливо думати про цінності та доброту. Вони були про те, що ми повинні вміти прощати – українці українців, люди один одного, про людяні взаємини", – підкреслив співак.

Винник закликав не перекручувати його слова і не вкладати у них іншого змісту. Він додав, що перш за все є українцем і його болить за країну, яка зараз переживає тяжкі часи.

"Будь ласка, не спотворюйте мої слова", – наголосив артист. 

Нагадуємо, що інцидент пов’язаний з відео з концерту Олега Винника, де він говорив про те, що прощати важко та боляче, але це необхідно. Частина користувачів поширила цей запис із коментарем, що співак мав на увазі українців і росіян, що викликало хвилю критики та обурення у мережі.

Як вже писали "Коментарі", український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини й майже не з’являвся в українському медіапросторі, нарешті дав інтерв’ю, у якому спробував пояснити свою скандальну фразу про "ковток свіжого повітря".  

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини