"Судний день настане": втікач Винник після останнього скандалу жорстко пригрозив журналістам

Відомий український співак Олег Винник емоційно відреагував на недавні звинувачення, нібито він закликав українців пробачати всі злочини, скоєні росіянами. 52-річний артист пояснив у своєму Instagram, що не мав жодного відношення до подібних заяв, а всі повідомлення у медіа є лише "вигадками жовтої преси". Він зазначив, що справедливість рано чи пізно настане і судного дня не уникнути.

Фото: з відкритих джерел

За словами Винника, під час концерту в Німеччині він дійсно говорив про прощення, але його слова мали зовсім інший сенс і не стосувалися конкретних країн чи народів.

"Прочитайте текст уважно. Мої слова не стосувалися України або заклику пробачати певні народи. Це було висловлювання про загальні людські стосунки, про прощення один одного. Мої слова були сказані перед Різдвом, у період світлого свята, коли важливо думати про цінності та доброту. Вони були про те, що ми повинні вміти прощати – українці українців, люди один одного, про людяні взаємини", – підкреслив співак.

Винник закликав не перекручувати його слова і не вкладати у них іншого змісту. Він додав, що перш за все є українцем і його болить за країну, яка зараз переживає тяжкі часи.

"Будь ласка, не спотворюйте мої слова", – наголосив артист.

Нагадуємо, що інцидент пов’язаний з відео з концерту Олега Винника, де він говорив про те, що прощати важко та боляче, але це необхідно. Частина користувачів поширила цей запис із коментарем, що співак мав на увазі українців і росіян, що викликало хвилю критики та обурення у мережі.

Як вже писали "Коментарі", український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини й майже не з’являвся в українському медіапросторі, нарешті дав інтерв’ю, у якому спробував пояснити свою скандальну фразу про "ковток свіжого повітря".