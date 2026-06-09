Олег Винник загавкав просто посеред вулиці у Празі: курйозне відео

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Slava Kot
Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни проживає в Європі, привернув увагу незвичною поведінкою. Під час прогулянки вулицями Праги артист несподівано почав гавкати просто серед перехожих, а відео своєї витівки опублікував у соціальних мережах.
Олег Винник. Фото з відкритих джерел
На записі Олег Винник прогулюється чеською столицею разом з дружиною, співачкою Таюне. Пара відвідує туристичні локації, спілкується з прихильниками та насолоджується атмосферою міста. Однак наприкінці ролика співак зненацька починає гавкати.
Сам артист пояснив свою поведінку жартом. У дописі він зазначив, що таким чином відповів своїм критикам "їхньою мовою".
Після початку великої війни Винник виїхав до Німеччини, пояснивши це проблемами зі здоров’ям. Артист стверджував, що лікування проходив ще до повномасштабного вторгнення та давно має німецькі документи.
Водночас його відсутність в Україні та тривале мовчання викликали хвилю критики серед частини українців. Повернення до публічного простору у 2025 році також супроводжувалося скандалами. Зокрема, резонанс викликав концерт у Празі, де співак виконував російськомовні пісні, попри свої попередні заяви щодо використання російської мови під час війни.