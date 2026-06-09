Олег Винник загавкав просто посеред вулиці у Празі: курйозне відео

Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни проживає в Європі, привернув увагу незвичною поведінкою. Під час прогулянки вулицями Праги артист несподівано почав гавкати просто серед перехожих, а відео своєї витівки опублікував у соціальних мережах.

Олег Винник. Фото з відкритих джерел

На записі Олег Винник прогулюється чеською столицею разом з дружиною, співачкою Таюне. Пара відвідує туристичні локації, спілкується з прихильниками та насолоджується атмосферою міста. Однак наприкінці ролика співак зненацька починає гавкати.

Сам артист пояснив свою поведінку жартом. У дописі він зазначив, що таким чином відповів своїм критикам "їхньою мовою".

"Насолоджуємося одне одним і цим прекрасним містом. Гуляємо затишними вуличками Праги. Дякуємо всім, хто підходить привітатися, сказати теплі слова чи просто посміхнутися. Це дуже заряджає та надихає. Цілую всіх! P.S. А наприкінці – відповідь хейтерам їхньою мовою", – написав співак.

Після початку великої війни Винник виїхав до Німеччини, пояснивши це проблемами зі здоров’ям. Артист стверджував, що лікування проходив ще до повномасштабного вторгнення та давно має німецькі документи.

Водночас його відсутність в Україні та тривале мовчання викликали хвилю критики серед частини українців. Повернення до публічного простору у 2025 році також супроводжувалося скандалами. Зокрема, резонанс викликав концерт у Празі, де співак виконував російськомовні пісні, попри свої попередні заяви щодо використання російської мови під час війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олег Винник після скандалу пригрозив журналістам.