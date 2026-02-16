Оленя Тополя после слива ее видео рассказала, как скандал повлиял на ее детей

Известная украинская певица Елена Тополя , ставшая жертвой слива интимного видео, поделилась новыми подробностями ситуации. В интервью журналистке Рамина Эсхакзай артистка рассказала, как этот скандал отразился на ее троих маленьких детях.

Елена Тополя (фото из открытых источников)

По словам исполнительницы, шантажисты намеренно давили на тему материнства, отмечая, что обнародованный ролик якобы может попасть к ее детям и навредить им в будущем. Несмотря на такие угрозы, певица решила не идти на уступки.

"Это такая операция по уничтожению моей репутации. Боты давили на то, что у меня есть, у меня есть дети и что они могут увидеть и услышать", — рассказала Елена.

Хотя видео в конце концов появилось в сети, артистка убеждена, что это не повлияет на ее детей. Она отметила, что делает все возможное, чтобы защитить их от этой информации, однако признает: если когда-нибудь они узнают ситуацию, она честно объяснит им все лично.

"Я хорошая мать — сделаю так, чтобы они не увидели и не услышали. Или я им скажу все как есть. Я ничего плохого не сделала. И это не оправдание, а факт", — подчеркнула звезда.

