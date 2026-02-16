Оленя Тополя після зливу її відео розповіла, як скандал вплинув на її дітей

Рубрики
Відома українська співачка Олена Тополя, яка стала жертвою зливу інтимного відео, поділилася новими подробицями ситуації. В інтерв’ю журналістці Раміна Есхакзай артистка розповіла, як цей скандал позначився на її трьох маленьких дітях.
Олена Тополя (фото з відкритих джерел)
За словами виконавиці, шантажисти навмисно тиснули на тему материнства, наголошуючи, що оприлюднений ролик нібито може потрапити до її дітей і нашкодити їм у майбутньому. Попри такі погрози, співачка вирішила не йти на поступки.
Хоча відео зрештою з’явилося в мережі, артистка переконана, що це не матиме негативного впливу на її дітей. Вона зазначила, що робить усе можливе, аби захистити їх від цієї інформації, однак визнає: якщо колись вони дізнаються про ситуацію, вона чесно пояснить їм усе особисто.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українська телеведуча Марічка Довбенко прокоментувала розлучення артистів Тарас Тополя та Олена Тополя і зізналася, що їхній розрив став несподіванкою для багатьох представників шоу-бізнесу. У розмові з Мирослава Мандзюк вона пригадала власні враження від стосунків подружжя.
За словами Довбенко, тоді ще подружжя ніколи не створювало підстав сумніватися у своїх почуттях одне до одного. Ведуча записувала інтерв’ю з Оленою Тополею у 2025 році, і артистка прийшла на зйомку разом із чоловіком. Тоді співачка запевняла, що не уявляє поруч із собою нікого, крім Тараса.