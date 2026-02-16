Оленя Тополя після зливу її відео розповіла, як скандал вплинув на її дітей

Відома українська співачка Олена Тополя, яка стала жертвою зливу інтимного відео, поділилася новими подробицями ситуації. В інтерв’ю журналістці Раміна Есхакзай артистка розповіла, як цей скандал позначився на її трьох маленьких дітях.

Олена Тополя (фото з відкритих джерел)

За словами виконавиці, шантажисти навмисно тиснули на тему материнства, наголошуючи, що оприлюднений ролик нібито може потрапити до її дітей і нашкодити їм у майбутньому. Попри такі погрози, співачка вирішила не йти на поступки.

"Це така операція по знищенню моєї репутації. Боти тиснули на те, що я мати, у мене є діти і що вони можуть побачити і почути", — розповіла Олена.

Хоча відео зрештою з’явилося в мережі, артистка переконана, що це не матиме негативного впливу на її дітей. Вона зазначила, що робить усе можливе, аби захистити їх від цієї інформації, однак визнає: якщо колись вони дізнаються про ситуацію, вона чесно пояснить їм усе особисто.

"Я хороша мати — зроблю так, щоб вони не побачили і не почули. Або я їм скажу все, як є. Я нічого поганого не зробила. І це не виправдання, а факт", — підкреслила зірка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українська телеведуча Марічка Довбенко прокоментувала розлучення артистів Тарас Тополя та Олена Тополя і зізналася, що їхній розрив став несподіванкою для багатьох представників шоу-бізнесу. У розмові з Мирослава Мандзюк вона пригадала власні враження від стосунків подружжя.

За словами Довбенко, тоді ще подружжя ніколи не створювало підстав сумніватися у своїх почуттях одне до одного. Ведуча записувала інтерв’ю з Оленою Тополею у 2025 році, і артистка прийшла на зйомку разом із чоловіком. Тоді співачка запевняла, що не уявляє поруч із собою нікого, крім Тараса.

