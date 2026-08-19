Ольга Фреймут сделала пластическую операцию: как выглядит (ФОТО)

44-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о пластической операции, на которую отваживалась несколько лет. Звезда объяснила, что решение было связано не только с желанием изменить внешность, но и медицинскими показаниями.

Ольга Фреймут. Фото из открытых источников

Об операции Фреймут рассказала в видео, опубликованном в Instagram. Телеведущая призналась, что любит свою внешность, однако не хочет воспринимать возрастные изменения как нечто неизбежное.

"У меня трое детей, я очень люблю свой внешний вид, но понимаю, что возраст, к сожалению, берет свое. Я хочу остаться собой, я не хочу подчиняться возрасту", — сказала Фреймут.

Ольга Фреймут сделала пластическую операцию: фото

Фреймут сообщила, что сделала мастопексию – подтяжку груди без использования имплантов. По ее словам, после трех беременностей она хотела восстановить форму груди и силуэта. Ведущая также отметила, что операцию рекомендовали с учетом медицинских показаний, хотя сама она долго откладывала вмешательство.

"Я вернула себе силуэт, подтянула декольте. После трех родов и учитывая медицинские показания операция была необходимой, но я откладывала ее годами", – добавила Фреймут.

Фреймут не скрывает, что возобновление после операции оказалось непростым. В то же время, она заявила, что не жалеет о своем решении.

Ольга Фреймут известна украинской аудитории, прежде всего, как телеведущая и журналистка. Широкую популярность ей принесли программы "Ревизор" и Инспектор Фреймут, в которых она проверяла качество обслуживания в ресторанах, гостиницах и других заведениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какова настоящая фамилия Ольги Фреймут.