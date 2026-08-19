Ольга Фреймут зробила пластичну операцію: як виглядає (ФОТО)

44-річна українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла про пластичну операцію, на яку наважувалася кілька років. Зірка пояснила, що рішення було пов’язане не лише з бажанням змінити зовнішність, а й з медичними показаннями.

Ольга Фреймут. Фото з відкритих джерел

Про операцію Фреймут розповіла у відео, опублікованому в Instagram. Телеведуча зізналася, що любить свою зовнішність, однак не хоче сприймати вікові зміни як щось неминуче.

"У мене троє дітей, я дуже люблю свій зовнішній вигляд, але розумію, що вік, на жаль, бере своє. Я хочу залишитися собою, я не хочу підкорятися віку", — сказала Фреймут.

Ольга Фреймут зробила пластичну операцію: фото

Фреймут повідомила, що зробила мастопексію — підтяжку грудей без використання імплантів. За її словами, після трьох вагітностей вона хотіла відновити форму грудей і силуету. Ведуча також наголосила, що операцію рекомендували з огляду на медичні показання, хоча сама вона довго відкладала втручання.

"Я повернула собі силует, підтягнула декольте. Після трьох пологів і з огляду на медичні показання операція була необхідною, але я відкладала її роками", – додала Фреймут.

Фреймут не приховує, що відновлення після операції виявилося непростим. Водночас вона заявила, що не шкодує про своє рішення.

Ольга Фреймут відома українській аудиторії передусім як телеведуча та журналістка. Широку популярність їй принесли програми "Ревізор" та "Інспектор Фреймут", у яких вона перевіряла якість обслуговування в ресторанах, готелях та інших закладах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, яке справжнє прізвище Ольги Фреймут.