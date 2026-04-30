Оливию Уайльд невозможно узнать: говорят, что со звездой что-то произошло (ФОТО)

Американская актриса и режиссер Оливия Уайлд посетила 69-й Международный кинофестиваль в Сан-Франциско, где представляла свой новый проект "Приглашение". Однако в сети внимание пользователей привлек не столько фильм, сколько внешний вид актрисы.

Видео с мероприятия, где Оливия Уайльд комментирует свой фильм распространилось в соцсетях. Часть комментаторов заявила, что актрису "трудно узнать". В сети также появились предположения о возможных причинах изменений, в частности из-за популярных препаратов для похудения. В то же время, никаких подтверждений таких версий нет.

Среди комментариев были такие: "Это Оземпик?"; "Что с ней произошло?"; "Она когда-то была такой красивой"; "Это тревожно. Она была здорова и красива в январе"; "Надеюсь, она получит помощь, которой заслуживает, это очень грустно"; "Это Оливия Уайльд?".

Другие пользователи встали на защиту Оливии Уайлд. По их словам, на восприятие могли повлиять неудачное освещение, угол съемки или качество видео.

Оливия Уайлд известна благодаря роли врача Тринадцатого в сериале "Доктор Хаус". Также она снималась в фильмах "Трон: Наследие", "Ковбои против пришельцев" и "Эффект Лазаря". В последние годы Уайльд активно работает как режиссер. Ее дебютный фильм "Образование" получил положительные отзывы критиков, а лента "Не волнуйся, серденька" стала одним из самых больших релизов 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что публичное появление Анджелины Джоли вызвало волну обсуждений из-за изменения внешности актрисы.

Также "Комментарии" писали, что Пенелопа Крус изменилась до неузнаваемости. Как сегодня смотрится актриса в свои 52 года.