Пенелопа Крус змінилася до невпізнання: як виглядає акторка сьогодні у свої 52 (ФОТО)

28 квітня день народження святкує одна з найвідоміших акторок світу — Пенелопа Крус. Іспанській зірці виповнилося 52 роки, і вона продовжує залишатися символом елегантності, таланту та жіночої сили. За десятиліття кар’єри акторка пройшла шлях від юної мрійниці з Мадрида до володарки премії "Оскар" і міжнародної кінозірки.

Поворотним моментом у житті Крус став перегляд фільму режисера Педро Альмодовара у підлітковому віці. Саме тоді вона вирішила стати акторкою. Уже в 15 років Пенелопа знялася у музичному кліпі, а згодом почала отримувати ролі в кіно.

Світову популярність їй принесли стрічки "Вікі Крістіна Барселона", "Повернення", "Паралельні матері" та десятки інших робіт. За роль у фільмі Вуді Аллена вона стала першою іспанською акторкою, яка здобула премію "Оскар".

Як виглядає Пенелопа Крус сьогодні

У 52 роки акторка залишається однією з найефектніших жінок світового кіно. Вона часто з’являється на прем’єрах, модних показах та фестивалях, демонструючи стриманий стиль і природну красу.

Шанувальники відзначають, що Крус змінилася з роками, однак зберегла впізнавану харизму, глибокий погляд і витонченість, які зробили її легендою екрану.

Пенелопа Крус одружена з актором Хав’єром Бардемом. Пара вважається однією з найміцніших у світі кіно. Акторка також відома благодійною діяльністю та підтримкою гуманітарних проєктів. Сьогодні вона залишається прикладом того, як талант, праця та внутрішня сила можуть забезпечити довгу й успішну кар’єру.

