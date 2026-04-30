"Тринадцяту" з "Доктора Хауса" не впізнати: говорять, що з акторкою щось не так (ФОТО)

Американська акторка й режисерка Олівія Вайлд відвідала 69-й Міжнародний кінофестиваль у Сан-Франциско, де представляла свій новий проєкт "Запрошення". Однак у мережі увагу користувачів привернув не так сам фільм, як зовнішній вигляд акторки.

Олівія Вайлд.

Відео з заходу, де Олівія Вайлд коментує свій фільм поширилося соцмережах. Частина коментаторів заявила, що акторку "важко впізнати". У мережі також з’явилися припущення щодо можливих причин змін, зокрема через популярні препарати для схуднення. Водночас жодних підтверджень таких версій немає.

Олівія Вайлд

Серед коментарів були такі: "Це Оземпік?"; "Що з нею сталося?"; "Вона колись була такою гарною"; "Це тривожно. Вона була здоровою та красивою в січні"; "Сподіваюся, вона отримає допомогу, на яку заслуговує, це дуже сумно"; "Це Олівія Вайлд?".

Інші користувачі стали на захист Олівії Вайлд. За їх словами, на сприйняття могли вплинути невдале освітлення, кут зйомки чи якість відео.

Олівія Вайлд відома завдяки ролі лікарки Тринадцятої у серіалі "Доктор Хаус". Також вона знімалася у фільмах "Трон: Спадок", "Ковбої проти прибульців" та "Ефект Лазаря". Останніми роками Вайлд активно працює як режисерка. Її дебютний фільм "Освіта" отримав позитивні відгуки критиків, а стрічка "Не хвилюйся, серденько" стала одним із найбільших релізів 2022 року.

