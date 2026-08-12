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Оля Полякова призналась, как годами врала о своем возрасте: сколько лет певице

Оля Полякова рассказала, как 15 лет скрывала свой настоящий возраст и почему называла себя младше

12 августа 2026, 11:05
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Slava Kot

Украинская певица Оля Полякова призналась, что на протяжении многих лет публично называла себя младше, чем есть на самом деле. По словам артистки, все началось со случайной ошибки журналистов, которую она сознательно решила не исправлять.

Оля Полякова призналась, как годами врала о своем возрасте: сколько лет певице

Оля Полякова. Фото из открытых источников

Оля Полякова в интервью Рамине Эсхакзай рассказала, что однажды представители медиа поздравили ее с 25-летием. На самом деле певице тогда исполнилось 30 лет. Однако она не стала опровергать информацию, а затем эта цифра надолго закрепилась в публичном пространстве.

"Когда-то я просто отняла себе пять лет. На один из дней рождения ко мне пришли журналисты и сказали: "Вы сегодня празднуете 25 лет". Хотя на самом деле мне было 30. Я не стала их исправлять. Так эта история и продолжалась примерно 15 лет", – вспомнила артистка.

Сейчас Оле Поляковой 47 лет. Она отмечает, что отношение к своему возрасту со временем существенно изменилось. Особенно сложным периодом для женщин Полякова считает годы после 30, когда общество начинает навязывать определенные представления о "правильном" возрасте, внешности и поведении. По ее мнению, фразы о том, что женщина в 30 или 40 лет уже "зрелая", создают дополнительное психологическое давление. Сама артистка теперь относится к этому гораздо спокойнее.

"Период от 30 до 45 лет для женщины может быть психологически сложным. Уже в 30 лет женщина начинает напрягаться через возраст — это социальная установка. Приблизительно после 45 лет наступает момент, когда тебе становится наплевать к чужому мнению. Я поняла: какая разница, кому от моего возраста холодно или жарко?", — ответила Полякова.

Однако певица не скрывает, что стремится как можно дольше оставаться активной и хорошо чувствовать себя. Она занимается спортом, следит за питанием, регулярно проходит медицинское обследование и посещает косметолога. Также Полякова рассказала, что уделяет внимание гормональному балансу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Полякова раскритиковала ТЦК.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NDHIk42IJTg&feature=youtu.be
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