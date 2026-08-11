«Будь-яку людину можна викрасти на вулиці»: Полякова розкритикувала ТЦК та байдужість перехожих



















Відома українська виконавиця Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення після своєї появи в новому інтерв'ю у журналістки Раміни Есхакзай. Співачка відверто поділилася думками про сучасний стан українського суспільства, висловивши переконання, що тривала боротьба за незалежність і демократичні цінності наразі призвела до протилежних наслідків, адже громадяни почали відчувати тотальний страх перед висловлюванням власної думки.

Оля Полякова. Фото: скриншот з відео

Аналізуючи поточну атмосферу в країні, артистка не стримувала емоцій та закликала звернути увагу на затиснутість людей.

"Ми стільки років боремося за те, щоб бути вільними, — обурилася Полякова, — які ми вільні? Подивіться на цих звірок, які бояться, бляха-муха, клюв відкрити! Щось десь скажеш — ти все повинен озиратися, ти повинен весь час боятися!".

Крім загального психологічного тиску, співачка окремо торкнулася болючої теми мобілізаційних процесів. Вона згадала про численні резонансні відеоролики у мережі, на яких зафіксовані жорсткі затримання чоловіків представниками територіальних центрів комплектування. Полякова наголосила, що через страх постраждати пересічні громадяни свідомо ігнорують чужу біду, що є проявом серйозного суспільного розколу.

"Будь-яку людину зараз можна викрасти на вулиці і ніхто не заступиться, — зауважила виконавиця, — бо всі думають — а це ТЦК чи не ТЦК? Якщо ми подивимось ці відео, де б'ють ногами людей, заштовхують їх в машини — люди, які просто проходять, навіть туди не дивляться і не заступаються".

Фрагменти цієї розмови миттєво підірвали український інформаційний простір та викликали палкі дискусії серед користувачів соціальних мереж.

Частина українців висловила солідарність із Поляковою, подякувавши їй за сміливість підняти незручні теми, які зазвичай оминають інші лідери думок. Водночас чимало критиків жорстко засудили висловлювання зірки, назвавши їх недоречними під час війни, та вкотре нагадали артистці про її минулі медійні скандали, зокрема спільну роботу з представниками російського шоубізнесу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Оля Полякова опинилася в епіцентрі серйозного суспільного скандалу через свою поведінку за кордоном. Хвилю обурення в інтернет-просторі спровокувала поява епатажної співачки на музичному заході Laima Rendezvous Jūrmala в Латвії, де вона знялася в одному ролику з громадянином РФ Сергієм Григор’євим-Апполоновим, який виступає під псевдонімом Grey Wiese.