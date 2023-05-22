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Оля Полякова рассказала, как война испортила ее отношения с мужем

Мужа певицы зовут Вадим, вместе они уже более 15 лет

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинская знаменитость Оля Полякова впервые публично рассказала о семейных проблемах. Певица призналась, что все годы, когда она была в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским, стали для нее достаточно счастливыми, но сейчас полномасштабное военное вторжение внесло свои коррективы.

Оля Полякова рассказала, как война испортила ее отношения с мужем

Оля Полякова (фото из открытых источников)

Исполнительница сразу, как только в феврале 2022 года началась война, оставила Украину, чтобы укрыть своих детей от опасности, поэтому среди перечисленных ею вызовов не только стрессы и страх за собственную безопасность, но и расстояние. Она и муж Вадим отвыкли друг от друга, у каждого произошла своя переоценка ценностей.


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При этом знаменитость знает, почему возникло перед ними это ощущение удаленности, и имеет реальные надежды, что ситуацию можно исправить.

"Будем поправлять. Я понимаю, что это не только я. Многие жили в разлуке и многие отвыкли друг от друга. Надо привыкать. Никто не остался таким, как был раньше. Все изменились, у всех изменились смыслы, у всех изменилась жизнь", – сказала украинская звезда во время своего интервью ведущим программ "Завтрак с 1+ 1".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Полякова призналась, что обматерила Лорак . Исполнительница Оля Полякова во время шоу "Взрослые девочки" вспомнила, как записала для своего менеджера сообщение, касающееся творчества певицы-изменницы Ани Лорак. Как утверждает Полякова, это было еще два года назад во время концерта Лорак в Одессе. Украинская исполнительница вспоминает, что не успела стереть свое послание, которое сразу было прочитано. О его содержании узнал менеджер Лорак. Он сообразил, что аккаунт украинской певицы сломали и связался на этот счет с ее менеджером.



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