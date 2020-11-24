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Разведенная Алина Гросу вдруг заговорила о втором браке

Алина Гросу призналась, что не жалеет о браке с Александром

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Алина Гросу, которая два месяца назад шокировала публику новостью о разводе с мужем Александром, вдруг заговорила о втором браке. 

Разведенная Алина Гросу вдруг заговорила о втором браке

Алина Гросу (фото из открытых источников)

25-летняя певица призналась, что ее сказочная жизнь с российским бизнесменом Александром Комковым не продлилась даже года. По инициативе молодого человека пара начала жить раздельно и потом, как оказалось, у Александра появилась другая женщина. 

Артистка призналась, что своего экс-мужа как возлюбленного отпустила давно, но ей сложно было забыть его как человека, с которым она была на связи практически 24 часа в сутки на протяжение пяти лет.

Долгое время Алина Гросу скрывала правду и боялась сказать родителям о том, что разводится с супругом. Но в конечном итоге они ее поддержали и помогали справиться с трудным периодом.

Сейчас певица говорит, что не готова к новым отношениям, но точно знает, что ко второму браку будет подходить более серьезно и ответственно, чтобы он стал долговечным и последним в ее жизни. Она допускает, что вторым ее мужем может стать мужчина творческой профессии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алина Гросу выпустила трек, в котором описала эмоции после развода.


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Источник: https://sobesednik.ru/shou-biznes/20201116-alina-grosu-s-lepsom-my-rassta
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