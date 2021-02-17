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«Он приземленный и красивый»: у Дженнифер Энистон появился парень

Энистон пытается наладить свою личную жизнь

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

За личной жизнью голливудской актрисы, звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон пристально наблюдают как поклонники, так и папарацци. В последнее время в СМИ начала распространяться информация о том, что Дженнифер закрутила новый роман.

«Он приземленный и красивый»: у Дженнифер Энистон появился парень

Дженнифер Энистон | Jason Merritt | Источник: Getty Images

Инсайдер со ссылкой на близкое окружение знаменитости сообщает, что бойфренд актрисы очень приземленный и красивой, а главное — он очень хорошо к ней относится. 

"У них много общего. Он заставляет ее смеяться, чувствовать себя в безопасности. Дженнифер доверяет ему", – говорится в сообщении.

О личности тайного ухажера звезды "Друзей" практически ничего не известно, да и сама Дженнифер пока не спешит объявлять о своем новом романе всему миру. 

А еще недавно на своей странице в Instagram актриса опубликовала ролик из документального фильма о певице Эрте Китт. В фильме ее спрашивают, готова ли она идти на компромиссы, когда в ее жизни появится мужчина, на что исполнительница ответила: "Глупо. В мою жизнь входит мужчина, и мне приходится идти на компромисс? Для чего?".

Дженнифер Энистон оставила в публикации несколько смайликов, намекнув, что вполне согласна с мнением певицы. 

Напомним, что голливудская красотка была замужем дважды. В 2000 году она стала женой Брэда Питта и прожила с ним в браке 5 лет. А в 2011 году звезда "Друзей" начала встречаться с актером Джастином Теру, с которым поженилась спустя 4 года. Но отношения пары продлились недолго, и в 2018 году они объявили о расставании. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в октябре 2020 года Дженнифер Энистон рассказала о пополнении в семье.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/what-jennifer-aniston-considers-deal-23506873
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