"Она довольна": победитель "Холостячки" о финале шоу и о реакции своей дочери

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Любовь Блажко
В прошлую пятницу, 18 декабря, состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостячка" на канале СТБ. Вся страна считала минуты, чтобы поскорее узнать, кого же выберет Ксения Мишина. Ее избранником стал комик Александр Эллерт, и впервые после окончания шоу он прокомментировал свою победу.
Александр Эллерт и Ксения Мишина. Фото: stb.ua
Так, комик не стал скрывать, что как только выключились все камеры и шоу было закончено, то ему хотелось поскорее сбежать с Ксенией, чтобы наконец-то остаться только вдвоем. Об этом он рассказал в своем интервью СТБ.
Известно, что Александр уже был дважды женат, у него есть 12-летняя дочь Эля. Он поделился, как девочка отреагировала на эту новость.
В социальных сетях до сих пор не умолкают споры о том, правильный ли выбор сделала холостячка. Потому как мнения зрителей разделились 50 на 50: кто-то очень обрадовался, что она выбрала Эллерта. А кто-то совсем не одобрил выбора Ксении, потому как "он сейчас не готов к семье и серьезным отношениям" — писали поклонники в комментариях в социальных сетях.
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