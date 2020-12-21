"Она довольна": победитель "Холостячки" о финале шоу и о реакции своей дочери

В прошлую пятницу, 18 декабря, состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостячка" на канале СТБ. Вся страна считала минуты, чтобы поскорее узнать, кого же выберет Ксения Мишина. Ее избранником стал комик Александр Эллерт, и впервые после окончания шоу он прокомментировал свою победу.

Александр Эллерт и Ксения Мишина. Фото: stb.ua

Так, комик не стал скрывать, что как только выключились все камеры и шоу было закончено, то ему хотелось поскорее сбежать с Ксенией, чтобы наконец-то остаться только вдвоем. Об этом он рассказал в своем интервью СТБ.

"Вообще проект "Холостячка" был волнительным. Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, который придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст – не импровизация. Это то, что хотел донести. Соответственно, каждое слово имело значение!", — признался он.

Известно, что Александр уже был дважды женат, у него есть 12-летняя дочь Эля. Он поделился, как девочка отреагировала на эту новость.

"Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: "Ура!"" – заявил комик.

В социальных сетях до сих пор не умолкают споры о том, правильный ли выбор сделала холостячка. Потому как мнения зрителей разделились 50 на 50: кто-то очень обрадовался, что она выбрала Эллерта. А кто-то совсем не одобрил выбора Ксении, потому как "он сейчас не готов к семье и серьезным отношениям" — писали поклонники в комментариях в социальных сетях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, холостячка рассказала, почему сделала выбор в пользу Эллерта. В сети не прекращается обсуждение пользователями того, правильный ли выбор сделала Ксения. Она решила не отмалчиваться, а честно написать, что она думает по этому поводу. Соответствующую публикацию знаменитость разместила на своей странице в социальных сетях.

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