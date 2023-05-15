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«Она хотела хайпануть», – Иво Бобул подал в суд на Эмму Антонюк после громкого интервью

Украинский артист Иво Бобул будет судиться с блогершей, журналисткой Эммой Антонюк из-за скандального интервью, записанного два месяца назад. В котором певец отметился сексистскими заявлениями

сегодня, 18:50
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Автор:

Белоокая Ира








Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "ЖВЛ".

«Она хотела хайпануть», – Иво Бобул подал в суд на Эмму Антонюк после громкого интервью

Иво Бобул и Эмма Антонюк. Фото из открытых источников

В разговоре с журналистами певец заявил, что не давал разрешения Антонюк публиковать интервью. Из-за которого до сих пор есть проблемы. Он решил подать на нее в суд.


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"Я сколько интервью давал за свою жизнь, но такого у меня не было. Я ей говорил: "Не выкладывай это в эфир без моего разрешения". Я подал в суд из-за того, что она не имела права без моего разрешения выставлять это", – сказал артист.

По словам звезды, Эмма Антонюк хочет популярности и признания. Так что "применяет" такие методы. Как пример, разговор с Ириной Фарион, заметил Иво Бобул.

"Нужно все-таки иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми – по-человечески. Когда я уже ушел и мне сказали, какие еще вопросы она готовила... я бы все равно пошел. Она хотела хайпануть очень хорошо , потому что есть на ком. Такая она есть", — добавил певец.

Также артист подчеркнул, что в интервью высказался об отдельных женщинах, поэтому он не считает себя сексистом. В его песнях всегда звучали слова любви к прекрасной статье. Помимо этого, певец сказал, что судебными вопросами этого дела занимаются его юристы.

"Я не хочу, мне это не нужно. Есть люди, которые этим занимаются – это их работа. А моя работа – петь, приносить людям радость, счастье", — подытожил Иво Бобул.

Напомним, "Комментарии" писали, — Джамала обманула организаторов Евровидения : какие хитрости прибегла украинская певица Несмотря на "не политичность" песенного конкурса "Евровидение-2023" украинская звезда Джамала решила обойти этот запрет и рискнуть, во время своего выступления. Спев песню "1944" она выкрикнула лозунг в поддержку Украины.



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