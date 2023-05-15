«Она хотела хайпануть», – Иво Бобул подал в суд на Эмму Антонюк после громкого интервью

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "ЖВЛ".
Иво Бобул и Эмма Антонюк. Фото из открытых источников
В разговоре с журналистами певец заявил, что не давал разрешения Антонюк публиковать интервью. Из-за которого до сих пор есть проблемы. Он решил подать на нее в суд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам звезды, Эмма Антонюк хочет популярности и признания. Так что "применяет" такие методы. Как пример, разговор с Ириной Фарион, заметил Иво Бобул.
Также артист подчеркнул, что в интервью высказался об отдельных женщинах, поэтому он не считает себя сексистом. В его песнях всегда звучали слова любви к прекрасной статье. Помимо этого, певец сказал, что судебными вопросами этого дела занимаются его юристы.
Напомним, "Комментарии" писали, — Джамала обманула организаторов Евровидения : какие хитрости прибегла украинская певица Несмотря на "не политичность" песенного конкурса "Евровидение-2023" украинская звезда Джамала решила обойти этот запрет и рискнуть, во время своего выступления. Спев песню "1944" она выкрикнула лозунг в поддержку Украины.
Обсуждения
Новости