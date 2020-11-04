kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.11.2020

BTC/USD

14087.30

ETH/USD

402.51

LTC/USD

54.39

НБУ 04.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона "Она жалеет о всех фильмах": популярная порноактриса призналась, что выбрала не ту профессию
commentss НОВОСТИ Все новости

"Она жалеет о всех фильмах": популярная порноактриса призналась, что выбрала не ту профессию

Девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в 2016 году, а в конце 2017-го решила завершить карьеру

сегодня, 19:58
Автор:

Любовь Блажко

Речь идет о порноактрисе Лане Роудс, которая признана сайтом PornHub самой популярной в мире. Девушка начала свою карьеру в 2016 году в возрасте 19 лет, но уже в конце 2017 решила ее закончить. 

"Она жалеет о всех фильмах": популярная порноактриса призналась, что выбрала не ту профессию

Лана Роудс. Фото: krot.info

Так, ее бывший парень Майк Майлак (Mike Majlak) рассказал, что Лана жалеет о том, что выбрала именно такую профессию. Но несмотря на то, что звезда завершила карьеру в 2017, когда известная канадская компания, которая занимается производством фильмов для взрослых, предложила ей новый контракт, то она охотно согласилась. 

Когда же девушка готова была снова вернуться к съемкам, то экс-возлюбленный спросил, правда ли она снова хочет этого. 

"Она честно сказала, что не хочет, что из-за работы ей часто было грустно. Она жалеет о всех фильмах, в которых снялась. Она мечтает, чтобы этой части ее жизни не было", — рассказывает Майк Майлак. 

Известно, что на данный момент порнозвезде 24 года. Перед тем как начать сниматься в фильмах для взрослых, она работала официанткой, а затем стриптизёршей. Сейчас же Лана посвящает все свое свободное время написанию автобиографии и занимается электронной коммерцией. 

Ранее портал "Комментарии" писал, известный порноактер решил начать политическую карьеру. Издание Miami New Times сообщило о том, что Хуан Мелесио решил сменить род своей профессиональной деятельности: закончить карьеру порноактера и попробовать свои силы в политике. Известно, что он может стать членом городского совета одной из неофициальных ЛГБТ-столиц США в городе Уилтон Манорс.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/scotch/showbiz/samaya-populyarnaya-pornozvezda-priznalas-chto-zhaleet-o-vybore-professii-foto-715894.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ