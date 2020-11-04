"Она жалеет о всех фильмах": популярная порноактриса призналась, что выбрала не ту профессию

Речь идет о порноактрисе Лане Роудс, которая признана сайтом PornHub самой популярной в мире. Девушка начала свою карьеру в 2016 году в возрасте 19 лет, но уже в конце 2017 решила ее закончить.

Лана Роудс. Фото: krot.info

Так, ее бывший парень Майк Майлак (Mike Majlak) рассказал, что Лана жалеет о том, что выбрала именно такую профессию. Но несмотря на то, что звезда завершила карьеру в 2017, когда известная канадская компания, которая занимается производством фильмов для взрослых, предложила ей новый контракт, то она охотно согласилась.

Когда же девушка готова была снова вернуться к съемкам, то экс-возлюбленный спросил, правда ли она снова хочет этого.

"Она честно сказала, что не хочет, что из-за работы ей часто было грустно. Она жалеет о всех фильмах, в которых снялась. Она мечтает, чтобы этой части ее жизни не было", — рассказывает Майк Майлак.

Известно, что на данный момент порнозвезде 24 года. Перед тем как начать сниматься в фильмах для взрослых, она работала официанткой, а затем стриптизёршей. Сейчас же Лана посвящает все свое свободное время написанию автобиографии и занимается электронной коммерцией.



Ранее портал "Комментарии" писал, известный порноактер решил начать политическую карьеру. Издание Miami New Times сообщило о том, что Хуан Мелесио решил сменить род своей профессиональной деятельности: закончить карьеру порноактера и попробовать свои силы в политике. Известно, что он может стать членом городского совета одной из неофициальных ЛГБТ-столиц США в городе Уилтон Манорс.

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