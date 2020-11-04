"Она жалеет о всех фильмах": популярная порноактриса призналась, что выбрала не ту профессию

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Любовь Блажко
Речь идет о порноактрисе Лане Роудс, которая признана сайтом PornHub самой популярной в мире. Девушка начала свою карьеру в 2016 году в возрасте 19 лет, но уже в конце 2017 решила ее закончить.
Лана Роудс. Фото: krot.info
Так, ее бывший парень Майк Майлак (Mike Majlak) рассказал, что Лана жалеет о том, что выбрала именно такую профессию. Но несмотря на то, что звезда завершила карьеру в 2017, когда известная канадская компания, которая занимается производством фильмов для взрослых, предложила ей новый контракт, то она охотно согласилась.
Когда же девушка готова была снова вернуться к съемкам, то экс-возлюбленный спросил, правда ли она снова хочет этого.
Известно, что на данный момент порнозвезде 24 года. Перед тем как начать сниматься в фильмах для взрослых, она работала официанткой, а затем стриптизёршей. Сейчас же Лана посвящает все свое свободное время написанию автобиографии и занимается электронной коммерцией.
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