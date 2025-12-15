Проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян откровенно поделилась подробностями своего самочувствия. В собственном Telegram-канале соратница Кремля призналась, что по болезни у нее появился сильный страх за своих детей.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

По словам Симоньян, после третьего курса химиотерапии ее состояние продолжает усложняться. Она отмечает, что симптомы онкологии сопровождаются болью во всем теле и частыми госпитализациями.

"Ноги немного не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии. А вот первое время после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда назад в больницы, часто до ближайшего падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждения слизистой", — написала пропагандистка.

Из-за постоянного ухудшения физического состояния в жизни Маргариты Симоньян, по ее словам, возник глубокий страх за малолетних детей. Она допускает, что может не дожить до того момента, когда увидит, как они повзрослеют.

"Что облысело, что вкус пропадает — это само собой. О ководе, о том, что кожа портится, я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. — не то что к банкету", — добавила Симоньян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проходящая лечение от рака российская пропагандистка Маргарита Симоньян появилась на публике без собственных волос. На кадрах, обнародованных российскими пропагандистскими ресурсами, видно, что Симоньян была в парике рыжеватого оттенка. 30 ноября пропагандистка пришла в студию Соловьева — это стало ее первым появлением перед камерами в течение длительного времени. В эфир она вышла именно в парике.

Впоследствии Симоньян лично опубликовала фото, где была уже в рыжем парике. Она призналась, что давно мечтала об этом цвете, но никогда не решалась.