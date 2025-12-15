Онкохвора пропагандистка, яка бореться з раком, зізналася, що боїться померти

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, відверто поділилася подробицями свого самопочуття. У власному Telegram-каналі соратниця Кремля зізналася, що через хворобу в неї з’явився сильний страх за своїх дітей.

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

За словами Симоньян, після третього курсу хіміотерапії її стан продовжує ускладнюватися. Вона зазначає, що симптоми онкології супроводжуються болем у всьому тілі та частими госпіталізаціями.

"Ноги трошки не тримають, болі скрізь (цілком, утім, терпимі), печія ось постійна змучила, нічого не допомагає. Але це, знаєте, буває в людей і без усякої онкології. А ось перший час після хімії доводиться важко. Госпіталізують інколи назад до лікарень, часто до найближчих, щоб терміново прокапати і стабілізувати стан, коли небезпечно падають показники крові або шлунок зі стравоходом божеволіють через пошкодження слизової", — написала пропагандистка.

Через постійне погіршення фізичного стану в житті Маргарити Симоньян, за її словами, з’явився глибокий страх за малолітніх дітей. Вона допускає, що може не дожити до моменту, коли побачить, як вони подорослішають.

"Що облисіла, що смак пропадає — це само собою. Про ковід, про те, що шкіра псується, я не переживаю. Та я, зізнатися, ні про що не переживаю, крім того, щоб встигнути виростити своїх дітей. Усе в руках Господа. Як буде, так і буде. Через різке падіння імунітету мені не можна перебувати там, де багато людей... Зараз у мене такий період, коли до кухні своєї іноді дійти неможливо — не те що до банкету", — додала Симоньян.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від раку, з’явилася на публіці без власного волосся. На кадрах, оприлюднених російськими пропагандистськими ресурсами, видно, що Симоньян була у перуці рудуватого відтінку. 30 листопада пропагандистка прийшла до студії Соловйова — це стало її першою появою перед камерами за тривалий час. В ефір вона вийшла саме у перуці.

Згодом Симоньян особисто опублікувала фото, де була вже у рудій перуці. Вона зізналася, що давно мріяла про цей колір, але ніколи не наважувалася.