Лиля Воробьева
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, відверто поділилася подробицями свого самопочуття. У власному Telegram-каналі соратниця Кремля зізналася, що через хворобу в неї з’явився сильний страх за своїх дітей.
Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)
За словами Симоньян, після третього курсу хіміотерапії її стан продовжує ускладнюватися. Вона зазначає, що симптоми онкології супроводжуються болем у всьому тілі та частими госпіталізаціями.
Через постійне погіршення фізичного стану в житті Маргарити Симоньян, за її словами, з’явився глибокий страх за малолітніх дітей. Вона допускає, що може не дожити до моменту, коли побачить, як вони подорослішають.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від раку, з’явилася на публіці без власного волосся. На кадрах, оприлюднених російськими пропагандистськими ресурсами, видно, що Симоньян була у перуці рудуватого відтінку. 30 листопада пропагандистка прийшла до студії Соловйова — це стало її першою появою перед камерами за тривалий час. В ефір вона вийшла саме у перуці.
Згодом Симоньян особисто опублікувала фото, де була вже у рудій перуці. Вона зізналася, що давно мріяла про цей колір, але ніколи не наважувалася.