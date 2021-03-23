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Орландо Блум пожаловался на интимную жизнь с Кэти Перри

Рождение дочери изменило приоритеты в жизни пары

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий

44-летний известный актер, звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец" Орландо Блум раскрыл некие детали своей личной жизни с певицей Кэти Перри, которая недавно родила ему дочь.

Орландо Блум пожаловался на интимную жизнь с Кэти Перри

Орландо Блум (фото из открытых источников)

Актер в недавнем интервью откровенно признался, что с появлением малышки их жизнь сильно изменилась, как и основные приоритеты. Теперь Кэти и Орландо уделяют ребенку большую часть своего времени, отодвигая свои потребности на второй план. На вопрос, насколько часто они с возлюбленной занимаются сексом, актер ответил, что очень мало.

Это не первый раз, когда звезда "Пиратов" делится подробностями своей интимной жизни. До встречи с Кэти Перри, по словам Орландо, он воздерживался от сексуальной близости шесть месяцев. И такое воздержанием помогло ему лучше понять женщин и изменить к ним отношения. Но такая практика не очень хорошо влияет на здоровье, поэтому следовать своему примеру они никому не советует. 

Отметим, что Орландо Блум и Кэти Перри вместе с 2016 года и миллионы поклонников с нетерпением ждали их свадьбы, которая должна была состояться летом 2020 года. Но возлюбленным пришлось изменить своим планы из-за пандемии коронавируса. Поговаривают, что пара не стала ждать, пока закончится карантин и тайно узаконила свои отношения. Но ни Орландо, ни его возлюбленная это пока никак не прокомментировали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце августа 2020 года 35-летняя Кэти Перри родила Орландо Блуму дочь, которую назвали Дейзи Дав. Это первый общий ребенок знаменитостей, и первенец для американской певицы. А вот у актера уже есть сын Флинн от предыдущего брака.


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Источник: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/mar/20/orlando-bloom-the-closest-ive-come-to-death-i-fell-from-a-fourth-floor-window
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