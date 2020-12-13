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От инфаркта умер известный российский музыкант

Музыкант умер в машине «скорой» помощи

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В возрасте 64-х лет скончался Андрей Сапунов — российский вокалист, автор песен, музыкант группы "Воскресенье". По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. 

От инфаркта умер известный российский музыкант

Андрей Сапунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Телеграм-канал Mash сообщает, что утром в воскресенье, 13 декабря, Сапунов стал плохо себя чувствовать, у него снизилось давление и появилась боль в груди.  Ему вызвали "скорую" помощь, но на подъезде к больнице сердце музыканта остановилось.  Вероятной причиной смерти назвали инфаркт, но обстоятельства происшествия уточняются.

Известно, что четыре года назад Андрей Сапунов перенес операцию на сердце. 

Известно, что российский музыкант в 1979 году присоединился к группе "Воскресенье", но через три года коллектив распался и Сапунов работал в вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы". В 1994 году вместе с другими участниками он возродил группу "Воскресенье" и выступал с ней на сцене до 2016 года. Потом он покинул группу из-за того, что разошелся в политических взглядах с лидером коллектива Алексеем Романовым. Дело в том, что Сапунов отказался ехать с концертом в оккупированный Крым. 

Напомним, 12 декабря на 86-м году жизни скончался советский актер Валентин Гафт. Причина смерти неизвестна, но говорят, что у актера были проблемы с сердцем и несколько лет назад он перенес инсульт. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно российский рок-музыкант, известный по группе "Звуки Му" Петр Мамонов, приехал в Украину, но был остановлен пограничной службой. Музыканту и его супруге не разрешили пересечь границу и запретили въезд в Украину на три года за то, что он выступал в оккупированном Крыму.


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Источник: https://www.rbc.ru/society/13/12/2020/5fd5e3989a794745eb564214
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