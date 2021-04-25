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От коронавируса скончался известный модельер

В Париже скончался Альбер Эльбаз - известный дизайнер, который сотрудничал с Yves Saint Laurent и был креативный директором Lanvin

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий

На 60-м году жизни перестало биться сердце модного дизайнера Альбера Эльбаза. Мужчина умер в Париже в субботу, 24 апреля.

От коронавируса скончался известный модельер

Альбер Эльбаз (фото из открытых источников)

Печальную новость подтвердили представители швейцарской компании Compagnie Financière Richemont S.A., специализирующейся на производстве предметов роскоши. Именно ей сейчас и принадлежит бренд дизайнера под названием AZ Factory.  В компании отметили, что они потеряли хорошего коллегу и друга. 

Согласно информации Haaretz, Альбер Эльбаз скончался от коронавирусной инфекции в одной из больниц Парижа. Но этого он несколько дней пробыл в искусственной коме. 

Известно, что модный дизайнер сотрудничал с парижским домом высокой моды Yves Saint Laurent, и с 2001 по 2015 год занимал пост креативного директора компании Lanvin. Ему приписывают возрождение состояния французского дома высокой моды с помощью современных подходов к шелковым коктейльным платьям и красочным женственным моделям.  После небольшого перерыва он снова вернулся в модную индустрию, представив свой бренд AZ Factory и первую коллекцию. 

Напомним, что в апреле 2021 года мир остался без талантливого американского режиссера и продюсера Монте Хеллмана. Мужчине был 91 год. Он упал в своем доме и травмировался. Монте навсегда запечатлел себя в мировую историю и стал легендой американского независимого кино.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 82-м году жизни перестало биться сердце американского бизнесмена и ученого-компьютерщика Чарльза Гешке. Это один из основателей компании Adobe Inc., занимающейся выпуском графики и программного обеспечения.


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Источник: https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/alber-elbaz-dies-fashion-designer-1234809146/
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