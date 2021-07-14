От коронавируса умер бывший муж Аллы Пугачевой

Александр Стефанович умер в Москве. Режиссеру, писателю, сценаристу и актеру было 76 лет. Об этом сообщает "Космополитен".

Александр Стефанович (фото из открытых источников)

Экс-супруг Аллы Пугачевой провел последние дни под наблюдением медиков в реанимации. Поражение легких сценариста достигло 70%. За жизнь Александра Борисовича боролись врачи, куда он был доставлен в начале июля. На тот момент легкие актера были поражены на 50%.

Известно, что режиссер громко заявил о себе в 1969 году, сняв документальный фильм "Все мои сыновья". Картина получила много наград, в том числе главный приз Всесоюзного фестиваля телефильмов.

Стефанович сотрудничал с легендарным писателем Сергеем Михалковым. Режиссер создал картины "Душа", "Начни сначала" и другие.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Стефановича в тяжелом состоянии после самолечения доставили в больницу с коронавирусом. Он попал в одну из больниц Москвы. Врачи диагностировали у него тяжелую стадию коронавируса.

Стало известно, что режиссер сначала пытался лечить инфекционное заболевание в домашних условиях, не обращаясь к медикам. Однако через некоторое время его состояние ухудшилось. Его госпитализировали в больницу с наполовину пораженными легкими.