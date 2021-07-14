logo
Русский Українська

BTC/USD

32900.09

ETH/USD

1994.05

LTC/USD

131.80

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона От коронавируса умер бывший муж Аллы Пугачевой
commentss НОВОСТИ Все новости

От коронавируса умер бывший муж Аллы Пугачевой

Организм режиссера не смог побороть болезнь

14 июля 2021, 22:54
Автор:

Лиля Воробьева

Александр Стефанович умер в Москве. Режиссеру, писателю, сценаристу и актеру было 76 лет. Об этом сообщает "Космополитен".

От коронавируса умер бывший муж Аллы Пугачевой

Александр Стефанович (фото из открытых источников)

Экс-супруг Аллы Пугачевой провел последние дни под наблюдением медиков в реанимации. Поражение легких сценариста достигло 70%. За жизнь Александра Борисовича боролись врачи, куда он был доставлен в начале июля. На тот момент легкие актера были поражены на 50%.

Известно, что режиссер громко заявил о себе в 1969 году, сняв документальный фильм "Все мои сыновья". Картина получила много наград, в том числе главный приз Всесоюзного фестиваля телефильмов.

Стефанович сотрудничал с легендарным писателем Сергеем Михалковым. Режиссер создал картины "Душа", "Начни сначала" и другие.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Стефановича в тяжелом состоянии после самолечения доставили в больницу с коронавирусом. Он попал в одну из больниц Москвы. Врачи диагностировали у него тяжелую стадию коронавируса.

Стало известно, что режиссер сначала пытался лечить инфекционное заболевание в домашних условиях, не обращаясь к медикам. Однако через некоторое время его состояние ухудшилось. Его госпитализировали в больницу с наполовину пораженными легкими.

В сообщении говорится, что 76-летнего российского сценариста доставили в ковидную клинику в Сокольниках. У него было поражено около 50% легких. Врачи оценивали состояние артиста как средней степени тяжести.

Стефанович был вторым мужем Примадонны. Они поженились в 1977 году. Брак продлился недолго — пара со скандалом развелась в 1980 году.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cosmo.ru/stars/news/14-07-2021/serdce-razryvaetsya-umer-ot-koronavirusa-byvshiy-muzh-ally-pugachevoy/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ