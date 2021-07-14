От коронавируса умер бывший муж Аллы Пугачевой

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Лиля Воробьева
Александр Стефанович умер в Москве. Режиссеру, писателю, сценаристу и актеру было 76 лет. Об этом сообщает "Космополитен".
Александр Стефанович (фото из открытых источников)
Экс-супруг Аллы Пугачевой провел последние дни под наблюдением медиков в реанимации. Поражение легких сценариста достигло 70%. За жизнь Александра Борисовича боролись врачи, куда он был доставлен в начале июля. На тот момент легкие актера были поражены на 50%.
Известно, что режиссер громко заявил о себе в 1969 году, сняв документальный фильм "Все мои сыновья". Картина получила много наград, в том числе главный приз Всесоюзного фестиваля телефильмов.
Стефанович сотрудничал с легендарным писателем Сергеем Михалковым. Режиссер создал картины "Душа", "Начни сначала" и другие.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Стефановича в тяжелом состоянии после самолечения доставили в больницу с коронавирусом. Он попал в одну из больниц Москвы. Врачи диагностировали у него тяжелую стадию коронавируса.Стало известно, что режиссер сначала пытался лечить инфекционное заболевание в домашних условиях, не обращаясь к медикам. Однако через некоторое время его состояние ухудшилось. Его госпитализировали в больницу с наполовину пораженными легкими.
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