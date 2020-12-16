От коронавируса умер российский музыкант

На 62-м году жизни перестало биться сердце российского музыканта, поэта и художника Свена Гуидовича Гундлаха. Известно, что музыкант умер в одной из Московских ковидных больниц. Причиной смерти назван коронавирус.

ФОТО: Из открытых источников

Несколько дней назад друг погибшего Владимир Мироненко сообщал на своей странице в Facebook о том, что Свен уже на протяжении четырёх дней находится в павильоне ВДНХ, из которого сделали ковидную больницу. Уже на тот момент у музыканта плохо работали почки и печень. Плюс ко всему были сильно поражены легкие.



Родные и близкие до последнего надеялись на чудо, но, к сожалению, Гундлах всё же умер. Владимир Мироненко рассказал также и о том, что заразился коронавирусом Свен в церкви от паствы. Накануне смерти он впал в кому. Так и не выйдя из нее, музыкант умер.

Друг погибшего отметил, что когда он познакомился со Свеном, то ему было 18 лет. Новый знакомый был старше его на год. Несмотря на такую маленькую разницу в возрасте, Мироненко считал Гундлаха своим учителем и просто гениальным человеком. Он буквально всё превращал в искусство, ему это очень легко давалось.

Свен Гундлах запомнился миру как создатель арт-группы "Мухоморы", а также рок-группы "Среднерусская возвышенность". В то время музыкальная общественность эту группу. восприняла всерьёз. Хотя сами участники заявляли, что создали группу симулятивного рока.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что от инфаркта умер известный российский музыкант, а также о смерти знаменитого советского актера Валентина Гафта.

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