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От рака умер один из создателей фильма ужасов "Чужой"

Продюсер известного фильма ужасов умер в своем доме, что расположен в Бангкоке

сегодня, 12:18
Автор:

Мокрик Анастасия

Ушел из жизни легендарный американский продюсер, писатель, сценарист, кинематографист Дэвид Гайлер. Его сердце перестало биться на 77 году жизни. Известно, что причиной смерти стал рак, которым продолжительное время болел продюсер. Сообщается, что его будут хоронить в Тайланде. О смерти Дэвида объявил официальный представитель Джефф Сандерсон.

От рака умер один из создателей фильма ужасов "Чужой"

ФОТО: joblo.com

Давний приятель Гайлера режиссёр Уолтер Хилл выразил свои соболезнования в связи со смертью друга. Кроме того он отметил, что Дэвид был особенным человеком и в нём была некая магия. К слову, вместе с Хиллом Уолтером продюсер работал на разных проектах. Они оба отвечали за финал фильма "Чужой 3".

Для меня была привилегия писать и продюсировать с ним, и, что более важно, его тесная и глубокая дружба на протяжении почти 50 лет, — сказал Уолтер.

При жизни Дэвид Гайлер успел написать сценарий к таким известным миру фильмам как "Параллакс", "Долговая яма", "Забавные приключения Дика и Джейн". А также стать продюсером сериала "Байки из склепа", фильма "Обсуждению не подлежит" и фильма ужасов "Чужой" вплоть до "Чужой: Завет", который является второй частью серии приквелов о Чужих.

Кроме того, Дэвид Гайлер был одним из продюсеров фильма "Чужих против Хищника"На телевидении Гайлер писал сценарии для сериалов 60-х "Закон Берка", "Человек из ООН", также "Девушка из ООН". 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что на 88-м году жизни не стало известной британской актрисы и звезды сериалов "Шерлок" и "Корона", а также о смерти 82-летнего автора известного советского мультфильма "Ну, погоди!".




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Источник: https://deadline.com/2020/12/david-giler-dead-obituary-screenwriter-producer-alien-the-money-pit-77-1234660175/
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