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От тяжелой болезни скончалась известная актриса Энни Вершинг

Энни Вершинг было 45 лет

30 января 2023, 23:40
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Автор:

Лиля Воробьева

Ушла из жизни звездная актриса из Соединенных Штатов, ставшая известной благодаря сыгранным ролям в сериалах "Сверхъестественное" и "24 часа" Энни Вершинг.

От тяжелой болезни скончалась известная актриса Энни Вершинг

Умерла актриса Энни Вершинг (фото из открытых источников)

Звезда скончалась утром 29 января. В повседневной жизни актриса мужественно боролась с раком, врачи обнаружили это опасное заболевание в Энни в 2020 году. Актриса ушла из жизни в возрасте 45 лет.

Печальную информацию подтвердил представителям издания Deadline муж Энни, тоже актер Стивен Фулл.

"В душе нашей семьи большая дыра. Но она оставила нам инструменты для ее заполнения. Она находила чудо в мелочах. Для танца ей не нужна была музыка. Она научила нас не ждать приключений, а искать их", — отметил муж звездной исполнительницы.

Важно, что Энни Вершинг – получившая популярность актриса из Соединенных Штатов, сыграв роль специального агента ФБР в сериале "24 часа". Звезда также мастерски сыграла в таких известных фильмах, как "Сверхъестественное", "Все женщины ведьмы", "Касл".

Когда в американской знаменитости в 2020 году диагностировали рак, она не оставила актерской работы, работала, не обращая внимание на тяжелый недуг. У звезды осталось три сына — Фредди, Арчи и Оззи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла актриса , игравшая роль Венздей в сериале "Семейка Адамсов". Звезда сериала "Семейка Адамсов" Лиза Лоринг, сыгравшая Венздей скончалась от инсульта 28 января. Смерть женщины подтвердила ее дочь Ванесса Фумберг. Лиза Лоринг, известнейшая по роли Венздей Аддамс в комедийном сериале ABC "Семейка Адамсов", выходившем с 1964 по 1966 год. Лиза Лоринг сыграла Венздей в возрасте шести лет. Она изобразила персонажа милой, но серьезной девушкой, которая могла быть мрачной и любила домашних животных, пугавших других, в частности, смертоносного паука, по имени Гомер и ящерицу, по имени Люцифер.



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Источник: https://deadline.com/2023/01/annie-wersching-dies-actress-in-24-bosch-and-timeless-was-45-obituary-1235243778/
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