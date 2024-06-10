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Отец Жанны Фриске рассказал, как после смерти его дочери, мошенники охотились за ее фото

Отец Жанны Фриске рассказал, как мошенники предлагали работникам морга миллион за снимок умершей артистки

10 июня 2024, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская звезда Жанна Фриске ушла из жизни онкозаболеванием еще девять лет назад, однако члены семьи певицы все никак не могут смириться с горем, поэтому порой публично рассказывают о событиях в последние дни жизни и смерти исполнительницы.

Отец Жанны Фриске рассказал, как после смерти его дочери, мошенники охотились за ее фото

Жанна Фриске (фото из открытых источников)

Как рассказывал папа звезды Владимир Фриске русским изданием , он стал свидетелем подлинного ужаса сразу после смерти дочери.

"Когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион, чтобы ее снять голой", – рассказал Владимир Фриске.

Говорит, что им повезло, что работники морга оказались совестливыми людьми и не соблазнились такого соглашения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла молодая сестра Жанны Фриске . Два года назад родная сестра умершей российской звезды Жанны Фриске Наталья сообщила о еще одной беде в их семье. Оказывается, что двоюродной сестре Наталье Татьяне еще в 2022 году вынесли страшный диагноз – рак.

Сегодня же на своей странице в социальных сетях Наталья написала, что ее сестра, к сожалению, так и не смогла побороть страшную болезнь и ушла из жизни. При этом еще несколько недель назад Наталья призналась, что больной Татьяне стало очень плохо и никакое лечение не помогает.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у ид тяжелой болезни скончалась известная актриса Энни Вершинг . Ушла из жизни известная актриса из Соединенных Штатов, ставшая известной благодаря сыгранным ролям в сериалах "Сверхъестественное" и "24 часа" Энни Вершинг.

Звезда скончалась утром 29 января. В повседневной жизни актриса мужественно боролась с раком, врачи обнаружили это опасное заболевание в Энне в 2020 году. Актриса ушла из жизни в возрасте 45 лет.



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