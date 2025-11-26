Отказали в переводе в другую больницу: подруга Лесика Турка рассказала о состоянии музыканта перед смертью

Хотя официально причину смерти известного музыканта группы DZIDZIO Лесика (Олега Турка) пока не называют, о его состоянии в последние дни жизни рассказала подруга, журналистка и телеведущая Мария Панчишин.

Музыкант Лесик Турко. Фото: из открытых источников

У Лесика резко поднялось давление и началась острая боль в животе, написала она в Facebook.

"Мы сразу вызвали скорую, и его доставили в больницу. Облегчения не было — он постоянно говорил, что живот болит невыносимо, а обезболивающие не работают. Его болело настолько, что он постоянно вертелся на кровати и не мог нормально говорить", – пишет Панчишин.

По словам журналистки, друзья настаивали на переводе Турка в большую больницу, но им ответили, что для этого нет показаний.

"А дальше его состояние стало обваливаться буквально по часам. Лесик попал в больницу в среду вечером, а в ночь на субботу его не стало", – добавила журналистка.

Как сообщал портал "Комментарии", 22 ноября стало известно, что внезапно скончался 58-летний музыкант, соучредитель легендарной группы DZIDZIO Лесик Турко.

Его здоровье в последние годы было под угрозой: в 2024 Турко перенес сложную операцию на сердце, после которой долго восстанавливался и планировал возвращаться на сцену. Но уже в конце того же года музыканта госпитализировали — он потерял сознание прямо во время концерта Натальи Бучинской во Львове. Врачи тогда заявили об обнаружении токсических веществ в крови, не исключался даже вариант отравления. Связано ли это с нынешней трагедией пока неизвестно.

В среде украинских музыкантов Лесика Турка считают не просто участником группы — он был частью творческого ядра DZIDZIO, человеком, закладывающим стиль, харизму и саунд коллектива.