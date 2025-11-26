Відмовили у переведенні в іншу лікарню: подруга Лесика Турка розповіла про стан музиканта перед смертю

Хоча офіційно причину смерті відомого музиканта з гурту DZIDZIO Лесика (Олега Турка) поки не називають, про його стан в останні дні життя розповіла подруга, журналістка та телеведуча Марія Панчишин.

Музикант Лесик Турко. Фото: з відкритих джерел

У Лесика різко піднявся тиск і почався гострий біль у животі, написала вона у Facebook.

"Ми одразу викликали швидку, і його доправили до лікарні. Полегшення не було — він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Його боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити", — пише Панчишин.

За словами журналістки, друзі наполягали на переведенні Турка в більшу лікарню, але їм відповіли, що для цього немає показань.

"А далі його стан став обвалюватися буквально по годинах. Лесик потрапив у лікарню в середу ввечері, а в ніч на суботу його не стало", — додала журналістка.

Як повідомляв портал "Коментарі", 22 листопада стало відомо, що раптово помер 58-річний музикант, співзасновник легендарного гурту DZIDZIO Лесик Турко.

Його здоров’я останніми роками було під загрозою: у 2024-му Турко переніс складну операцію на серці, після якої довго відновлювався й планував повертатися на сцену. Але вже наприкінці того ж року музиканта госпіталізували — він знепритомнів просто під час концерту Наталії Бучинської у Львові. Лікарі тоді заявили про виявлення токсичних речовин у крові, не виключався навіть варіант отруєння. Чи пов’язане це з нинішньою трагедією — поки невідомо.

В середовищі українських музикантів Лесика Турка вважають не просто учасником гурту — він був частиною творчого ядра DZIDZIO, людиною, яка закладала стиль, харизму і саунд колективу.