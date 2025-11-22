Пішов із життя Лесик Турко: музичний світ у жалобі, обставини смерті досі невідомі

Український шоу-бізнес сьогодні прокинувся в траурі. Раптово помер 58-річний музикант, співзасновник легендарного гурту DZIDZIO Лесик Турко. Про смерть артиста повідомила журналістка Марія Панчишин, написавши коротко й боляче: "Наш Лесик помер. Поки нема сил більше написати".

Трагедія в українському шоу-бізнесі – відомого українського музиканта отруїли

Обставини смерті наразі невідомі. Відомо лише, що здоров’я Турка останніми роками було під загрозою: у 2024-му він переніс складну операцію на серці, після якої тривало відновлювався й планував повертатися на сцену. Але вже наприкінці того ж року музиканта госпіталізували — він знепритомнів просто під час концерту Наталії Бучинської у Львові.

Лікарі тоді заявили про виявлення токсичних речовин у крові, не виключався навіть варіант отруєння. Чи пов’язане це з нинішньою трагедією — поки невідомо.

Для української музики Лесик Турко був не просто учасником гурту — він був частиною творчого ядра DZIDZIO, людиною, яка закладала стиль, харизму і саунд колективу. Його відхід — це велика втрата для всіх, хто виріс на їхній музиці.

