Опальная исполнительница Ани Лорак, что упорно молчит о том, что РФ начала войну в Украине, внезапно покинула территорию Российской Федерации.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Именно в России ей выдвигают обвинения в финансировании ВСУ, по этой причине намерены отменить ближайшее выступление на территории всей страны. В сетях начали по-настоящему травить Каролину, информируют российские издания.

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Об этом свидетельствует, в частности, письмо российского чиновника, которое он адресовал в Генпрокуратуру, где требует полностью отменить анонсированный звездой концерт.

"Получили очередной ответ, что доводы приняты во внимание и мое обращение перенаправлено в Министерство юстиции РФ и ФСБ России", – написал это российское чиновник.

Реакцию правоохранителей этого запроса Ани Лорак не ожидала. На собственной странице в сетях певица в это время обнародовала фотографии из Южной Кореи – в эту страну она вылетела из РФ, а о случае с отменой выступления теперь не упоминает.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак испугала Сеть очень сильно натянутым лицом . Бывшая украинка, променявшая родину на "русский мир" и заработки в кремлевских рублях, Ани Лорак каждый раз пугает своих поклонников, экспериментируя с собственной внешностью. Раньше красивая певица теперь стремительно превращается в гротескную копию, где ничего не остается от настоящей Лорак.

Звезда не рассказывает о процедурах, которыми пользуется, чтобы постоянно корректировать свою внешность, однако, как видно на последних фотографиях, Ани пользуется не только услугами косметологов и использует инъекции красоты. На странице певицы в социальных сетях не увидишь фото без ретуши.

