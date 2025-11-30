Российская певица Лариса Долина, которая в свое время гордилась своим одесским происхождением, но затем поддержала агрессивную политику Кремля и подала иск против мошенников, которым отдала деньги после продажи квартиры, стала персоной нон-грата в РФ.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

По сообщениям российских пропагандистских СМИ, Слава не может осуществить продажу собственной квартиры из-за страха россиян перед мошенническими схемами, ныне массово распространяющимися по стране-террористке. Теперь для покупки или продажи недвижимости граждане должны выполнить дополнительный список действий, чтобы подтвердить реальные намерения.