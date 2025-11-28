Влаштувала переполох на ринку нерухомості: у Москві зірки почали публічно скандалити співачкою з Одеси

Російська виконавиця Слава, у якої останнім часом помітили ознаки проблем із психічним станом, посварилася зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, що так само відзначається різкою ненавистю до України, як і її емоційно нестабільна колега.

Слава та Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, Слава не може здійснити продаж власної квартири через страх росіян перед шахрайськими схемами, що нині масово ширяться країною-терористкою. Тепер для купівлі чи продажу нерухомості громадяни мають виконати додатковий перелік дій, аби підтвердити реальні наміри.

"Через мою "улюблену" Ларису Олександрівну Доліну я не можу продати жодну зі своїх квартир. Хочу допомогти дітям із житлом, давно мріяла перебудувати свій будинок, ще й у сестри триває ремонт. Але не виходить завдяки співачці, яку я терпіти не можу... Знаєте, я нещодавно навіть захищала її, коли вона не взяла квіти у шанувальника через нібито алергію. Подумала, мовляв, людина поважна, негоже глузувати. Але тепер шкодую", — нервує артистка.

За словами Слави, справа в тому, що Доліну свого часу ошукали шахраї, через що вона втратила квартиру в центрі Москви.

"Через створену нею обстановку мені потрібно обійти всі наркологічні клініки, піти незрозуміло куди й незрозуміло для чого. А раптом покупці дізнаються, що я артистка, і вирішать, що можу їх надурити. Спасибі вам велике-превелике!" — заявила співачка.

"Але Ларисі повернули квартиру! Зашибісь ситуація! Мало того, що мені треба пройти всі наркодиспансери, ще й записати угоду на відео, а мене чекає допит на тему "нормальний ти чи ні". Я просто в абсолютному шоці", — продовжила обурюватися вона.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Лариса Доліна, яка раніше пишалася своїми одеськими коренями, а згодом відкрито підтримала агресивну політику Кремля, опинилася в центрі судового процесу через гроші, які вона передала шахраям після продажу квартири. Перед цим на її сторінці з’явився допис, нібито артистка продала житло, щоб "підтримати Азов і вибачитися перед Україною". Пізніше Доліна заявила, що її акаунт зламали.

До суду співачка прибула на чорному авто в супроводі помічників і відмовилася відповідати на запитання журналістів. Після завершення засідання вона залишила будівлю через чорний вихід, не давши жодного коментаря, пишуть російські ЗМІ. Доліна наполягала, що стала жертвою "витонченої і спланованої афери", яку начебто організували українці. Однак на лаві підсудних опинилися громадяни Росії — із Казані, Йошкар-Оли та Тольятті.

