Лиля Воробьева
Російська виконавиця Слава, у якої останнім часом помітили ознаки проблем із психічним станом, посварилася зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, що так само відзначається різкою ненавистю до України, як і її емоційно нестабільна колега.
Слава та Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)
За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, Слава не може здійснити продаж власної квартири через страх росіян перед шахрайськими схемами, що нині масово ширяться країною-терористкою. Тепер для купівлі чи продажу нерухомості громадяни мають виконати додатковий перелік дій, аби підтвердити реальні наміри.
За словами Слави, справа в тому, що Доліну свого часу ошукали шахраї, через що вона втратила квартиру в центрі Москви.
"Але Ларисі повернули квартиру! Зашибісь ситуація! Мало того, що мені треба пройти всі наркодиспансери, ще й записати угоду на відео, а мене чекає допит на тему "нормальний ти чи ні". Я просто в абсолютному шоці", — продовжила обурюватися вона.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Лариса Доліна, яка раніше пишалася своїми одеськими коренями, а згодом відкрито підтримала агресивну політику Кремля, опинилася в центрі судового процесу через гроші, які вона передала шахраям після продажу квартири. Перед цим на її сторінці з’явився допис, нібито артистка продала житло, щоб "підтримати Азов і вибачитися перед Україною". Пізніше Доліна заявила, що її акаунт зламали.
До суду співачка прибула на чорному авто в супроводі помічників і відмовилася відповідати на запитання журналістів. Після завершення засідання вона залишила будівлю через чорний вихід, не давши жодного коментаря, пишуть російські ЗМІ. Доліна наполягала, що стала жертвою "витонченої і спланованої афери", яку начебто організували українці. Однак на лаві підсудних опинилися громадяни Росії — із Казані, Йошкар-Оли та Тольятті.