logo_ukra

BTC/USD

91179

ETH/USD

3021.42

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Скасовують скрізь: московська еліта жорстко взялася за співачку з Одеси
commentss НОВИНИ Всі новини

Скасовують скрізь: московська еліта жорстко взялася за співачку з Одеси

Лариса Доліна створила прецедент у російській юридичній практиці.

30 листопада 2025, 23:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська співачка Лариса Доліна, яка свого часу гордилася своїм одеським походженням, але згодом підтримала агресивну політику Кремля та подала позов проти шахраїв, яким віддала гроші після продажу квартири, стала персоною нон-грата в РФ.

Скасовують скрізь: московська еліта жорстко взялася за співачку з Одеси

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

російська виконавиця Слава, у якої останнім часом помітили ознаки проблем із психічним станом, посварилася зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, що так само відзначається різкою ненавистю до України, як і її емоційно нестабільна колега.

 За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, Слава не може здійснити продаж власної квартири через страх росіян перед шахрайськими схемами, що нині масово ширяться країною-терористкою. Тепер для купівлі чи продажу нерухомості громадяни мають виконати додатковий перелік дій, аби підтвердити реальні наміри.
"Через мою "улюблену" Ларису Олександрівну Доліну я не можу продати жодну зі своїх квартир. Хочу допомогти дітям із житлом, давно мріяла перебудувати свій будинок, ще й у сестри триває ремонт. Але не виходить завдяки співачці, яку я терпіти не можу... Знаєте, я нещодавно навіть захищала її, коли вона не взяла квіти у шанувальника через нібито алергію. Подумала, мовляв, людина поважна, негоже глузувати. Але тепер шкодую", — нервує артистка.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.starhit.ru/novosti/boikot-kompanii-stikhiinyi-monument-yarost-kolleg-kak-larisa-dolina-stala-novym-antitrendom-6688567/https:/www.starhit.ru/novosti/boikot-kompanii-stikhiinyi-monument-yarost-kolleg-kak-larisa-dolina-stala-novym-antitrendom-66
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta