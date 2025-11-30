Російська співачка Лариса Доліна, яка свого часу гордилася своїм одеським походженням, але згодом підтримала агресивну політику Кремля та подала позов проти шахраїв, яким віддала гроші після продажу квартири, стала персоною нон-грата в РФ.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, Слава не може здійснити продаж власної квартири через страх росіян перед шахрайськими схемами, що нині масово ширяться країною-терористкою. Тепер для купівлі чи продажу нерухомості громадяни мають виконати додатковий перелік дій, аби підтвердити реальні наміри.