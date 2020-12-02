Отношения длились 4 года: с кем у Лободы был роман

Язык
Coinspot 02.12.2020
BTC/USD
19067.12
ETH/USD
596.75
LTC/USD
87.24
НБУ 02.12.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко сделал неожиданное заявление. Он признался, что встречался со Светланой Лободой, когда он еще только начинал свой карьерный путь.
Геннадий Попенко. Фото: obozrevatel
Отношения Светланы и Геннадия длились четыре года. Ведущий рассказал, что вместе им пришлось через многое пройти: они то разъезжались, то снова съезжались. Но в какой-то момент мужчина осознал, что в их истории не будет счастливого конца, поэтому предложил певице расстаться. Об этом он рассказал в своем интервью в программе "Звездный путь" на канале Украина.
Попенко прекрасно понимал, что на тот момент у него была маленькая зарплата, а Светлане нужно дальше развивать свою карьеру и профессионально расти. Поэтому расставание тогда показалось ему лучшим решением.
Помимо основной работы Попенко также вел мероприятия. Но он все равно понимал, что его заработок для украинского шоу-бизнеса – это "гроши", как он выразился.
Известно, что сейчас у телеведущего есть любимая жена и двое прекрасных дочерей. Он признается, что абсолютно счастлив в браке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости