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Отношения длились 4 года: с кем у Лободы был роман

Их отношения длились четыре года

сегодня, 20:20
Автор:

Любовь Блажко

Украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко сделал неожиданное заявление. Он признался, что встречался со Светланой Лободой, когда он еще только начинал свой карьерный путь.

Отношения длились 4 года: с кем у Лободы был роман

Геннадий Попенко. Фото: obozrevatel

Отношения Светланы и Геннадия длились четыре года. Ведущий рассказал, что вместе им пришлось через многое пройти: они то разъезжались, то снова съезжались. Но в какой-то момент мужчина осознал, что в их истории не будет счастливого конца, поэтому предложил певице расстаться. Об этом он рассказал в своем интервью в программе "Звездный путь" на канале Украина. 

Попенко прекрасно понимал, что на тот момент у него была маленькая зарплата, а Светлане нужно дальше развивать свою карьеру и профессионально расти. Поэтому расставание тогда показалось ему лучшим решением. 

"Я был тем, кем я был. У меня была зарплата 300 долларов на канале. А остальное – все, что мог найти. Бегал, зарабатывал. Я решил: лучше пусть идет, развивается и делает то, что ей нужно. Потому что я чувствовал себя камнем, привязанным к ноге, или чемоданом без ручки", — рассказал Геннадий.

Помимо основной работы Попенко также вел мероприятия. Но он все равно понимал, что его заработок для украинского шоу-бизнеса – это "гроши", как он выразился. 

Известно, что сейчас у телеведущего есть любимая жена и двое прекрасных дочерей. Он признается, что абсолютно счастлив в браке. 

Как сообщало издание "Комментарии", Светлана Лобода рассекретила подробности своей личной жизни. 18 октября украинская певица отметила свое день рождение, который она постаралась сделать максимально атмосферным. На своей странице в социальных сетях Светлана опубликовала новый пост, который продемонстрировал эффектный наряд звезды и новый подарок. Так, подписчики заметили, что на пальце звезды появилось колечко, которого ранее не было. Драгоценная обновка спровоцировала слухи о возможной свадьбе. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/show/people/ukrainskij-televeduschij-vpervyie-o-romane-s-lobodoj-ya-byil-kak-chemodan-bez-ruchki.htm
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