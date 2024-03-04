Оторвалась под украинскую народную песню: Алла Пугачева разозлила и довела до истерики россиян (ВИДЕО)

Звезда из России Алла Пугачева, поддерживающая Украину и в начале полномасштабной войны уехавшая из РФ вместе с Максимом Галкиным и детьми, снова дала повод для ярости россиянам.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Главное в том, что недавно она отпраздновала выход новой песни и День желтых цветов – событие, которое всегда празднует Алла Борисовна с приходом весны. Видеоролик с праздника она обнародовала на своей странице в Instagram. Во время празднования Примадонна весело танцует на яхте под мелодию украинской песни "Ой на горі два дубки".

Звезда написала об этом веселом событии следующее:

"Круто отгуляли "Первое Воскресенье Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравление и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не волнуйтесь обо мне!".

Понятно, что под видеороликом фанаты певицы написали немало комментариев. Многие украинцы распознали знакомую мелодию и благодарили за занятую позицию.

Но жителям РФ такой поступок некогда любимой певицы не понравился. Они закачали русскую звезду.

"Вы даже не представляете, как хорошо, что вас нет в нашей России, так сразу пахнет свежестью на эстраде"

"Что за показуха? Кто это смотрит? Я вас презираю!"

"Это дно"

"Жалкое зрелище"

"Кому ты нужна, чтобы о тебе еще волноваться?"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева на выступлении Сердючки в Юрмале "отрывалась" под трек "Russia goodbye". Недавно в Юрмале "отгремел" фестиваль, организовавший Лайма Вайкуле, здесь выступали и некоторые знаменитости из Украины. В их числе был и Андрей Данилко, еще известный фанатам, как Верка Сердючка. Певец на сцене Юрмалы исполнил свою известную песню "Dancing Lasha Tumbai", в тексте которой еще несколько лет назад жители РФ слышали для себя "послание" — "Russia goodbye".



