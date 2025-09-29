Падала и кричала возле гроба: смертельно больная Симоньян сошла с ума на похоронах мужчины (ФОТО)

28 сентября в столице России состоялось отпевание пропагандиста Тиграна Кеосаяна — мужа Маргариты Симоньян, прославившегося своей преданностью кремлевским властям и враждебным отношением к Украине. Прощальная церемония прошла в армянской церкви, где собрались многочисленные представители русской элиты.

Маргарита Симоньян на похоронах мужа Кеосаяна (фото из открытых источников)

По информации российских СМИ, Маргарита Симоньян находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и рыдала вслух. Она несколько раз пыталась подойти к гробу мужчины, однако присутствующим приходилось его сдерживать и успокаивать. После завершения отпевания к Симоньяну подошел священник, и она расплакалась у него на плече. По словам очевидцев, пропагандистка настолько ослабла, что передвигаться ей помогали несколько мужчин.

На церемонию прощания с Кеосаяном прибыли Филипп Киркоров, Федор Добронравов, Лолита, Лариса Долина, Тина Канделаки, Константин Эрнст, Мария Захарова, Владимир Машков, Николай Цискаридзе и Владимир Мединский. Отдельный венок направил также Владимир Путин.

Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. У него были серьезные проблемы с сердцем, в частности перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах. В конце декабря 2024 года он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии одной из московских кардиологических клиник, где он пережил клиническую смерть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как пропагандистка Симоньян разрушила семью женатого Кеосаяна . 26 сентября стало известно о смерти мужа одиозной российской пропагандистки Маргариты Симоньян – режиссера Тиграна Кеосаяна. О трагедии сама Симоньян написала в своих социальных сетях, поблагодарила всех за соболезнования и попросила не беспокоить ее семью звонками.

Со своей первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой, Кеосаян познакомился в театре "Ленком". Он часто приходил туда, а встреча произошла случайно – на автозаправке. По словам режиссера, он сразу обратил внимание на красоту Хмельницкой. Ему требовалась актриса для рекламного проекта, поэтому он подошел, чтобы познакомиться и обменяться телефонами.

