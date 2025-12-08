Памела Андерсон хочет изменить свою фамилию на новую

Одна из самых известных звезд Голливуда Памела Андерсон, имя которой давно стало частью попкультуры, неожиданно заявила, что хотела бы изменить имя, с которым прожила большую часть жизни. По ее словам, она бы хотела вернуться к своим финским корням.

Памела Андерсон. Фото из открытых источников

В разговоре с Vogue Scandinavia 58-летняя Андерсон рассказала, что все чаще думает о возвращении к фамилии, которую носила ее семья в эмиграцию в Канаду. Ее дедушка Герман Хютияйнен был родом из Финляндии, и именно с ним будущая звезда имела особенно теплые отношения в детстве. Поэтому Андерсон признается, что иногда ей хочется называться Памелой Хютияйнен.

"Иногда я не хочу быть Памелой Андерсон. Я хочу быть Памелой Хютияйнен. Я бы хотела изменить свое имя, но мне не разрешают", — сказала актриса.

Андерсон рассказала, что именно дедушка научил ее первых слов на финском языке, который она называла "волшебным". Он умер, когда ей было всего 11 лет.

Сейчас актриса мечтает уехать в Финляндию вместе с сыновьями, чтобы лучше понять собственное прошлое.

"Я бы хотела вернуться в Финляндию, возможно, с моими сыновьями. Чтобы узнать больше о себе, исследовать эту сторону себя. Возможно, мы изменим мое имя и вернемся, чтобы соответствовать своим корням. Оно кажется далеким, но это часть меня", — сказала Андерсон.

Актриса добавила, что она "всегда гордилась тем, что могла сказать людям", что она финка.

