Памела Андерсон хоче змінити своє прізвище на нове

Одна з найвідоміших зірок Голлівуду Памела Андерсон, ім’я якої давно стало частиною попкультури несподівано заявила, що хотіла б змінити ім’я, з яким прожила більшу частину життя. За її словами, вона б хотіла повернутися до свого фінського коріння.

Памела Андерсон. Фото з відкритих джерел

У розмові з Vogue Scandinavia 58-річна Андерсон розповіла, що все частіше думає про повернення до прізвища, яке носила її родина до еміграції в Канаду. Її дідусь, Герман Хютіяйнен, був родом із Фінляндії, і саме з ним майбутня зірка мала особливо теплі стосунки в дитинстві. Саме тому Андерсон зізнається, що інколи їй хочеться називатися Памелою Хютіяйнен.

"Іноді я не хочу бути Памелою Андерсон. Я хочу бути Памелою Хютіайнен. Я б хотіла змінити своє ім’я, але мені не дозволяють", — сказала акторка.

Андерсон розповіла, що саме дідусь навчив її перших слів фінською, мовою, яку вона називала "чарівною". Він помер, коли їй було лише 11 років.

Зараз акторка мріє поїхати до Фінляндії разом із синами, аби краще зрозуміти власне минуле.

"Я б хотіла повернутися до Фінляндії, можливо, з моїми синами. Щоб дізнатися більше про себе, дослідити цю сторону себе. Можливо, ми змінимо моє ім'я та повернемося, щоб відповідати своєму корінню. Воно здається далеким, але це частина мене", — сказала Андерсон.

Акторка додала, що вона "завжди пишалася тим, що могла сказати людям", що вона фінка.

