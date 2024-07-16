Пара рассказала, как они стали самыми популярными аматорами на Pornhub

Тысячи аматоров размещают порнографические видео о себе на таких сайтах как Pornhub, где они соревнуются с профессионалами. Однако есть одна пара любителей, которая, кажется, более популярна, чем большинство. Они рассказали о своем секрете успеха на Pornhub.



Самая популярная порноактера любительница на Pornhub. Фото из открытых источников

40-летняя пуэрториканка Ини (Yiny) и ее 44-летний мужчина Леон (Leon), имеющие сценическое имя yinyleon, регулярно публикуют видео, на которых они занимаются сексом в самых разных ситуациях. Их сотни видеороликов в общей сложности набрали более 1,2 миллиарда просмотров. Они в 2022 году стали самой популярной парой аматоров PornHub, и таким образом защитили этот титул, ведь впервые его получили в 2021 году.

Во время интервью BuzzFeed пара рассказала, почему они решили публиковать видео и почему им удалось добиться такого успеха.

"Как мы говорим в Пуэрто-Рико, мы muy bellacos – очень возбуждены – всегда, всю жизнь. Мы всегда были очень сексуальными, и решили, "давай делать порно"", — сказала Ини.

Также 40-летняя порноактриса поделилась своим секретом популярности. По ее словам, видеоролики, которые набирают больше просмотров, это те, когда они занимаются сексом на открытом воздухе.

"Я думаю, что именно поэтому мы поднялись на вершину – потому что все выглядит таким настоящим. Мы на вершине скал, деревьев... Где угодно", — рассказала порноактриса.

Ее партнер Леон рассказал, что порно приносит высокий доход семье. 44-летний мужчина заметил, что был в структуре армии 13 лет, и то, что зарабатывал там за год, за порноролики может получить за 1-2 месяца.

Сама же Ини не считает себя порнозвездой, ведь они снимают свои видео для взрослых с помощью мобильного телефона. По словам порноактрисы, их поклонники воспринимают ее как "девушку, которая занимается Pornhub со своим мужем".

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