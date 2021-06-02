Пенелопа Крус блеснула фигурой в роскошном платье (ФОТО)

47-летняя актриса, звезда "Бандиток" Пенелопа Крус продолжает радовать фанатов яркими фотографиями, на которых демонстрирует свою изящную фигуру.

Пенелопа Крус (фото из открытых источников)

Знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram эффектными кадрами, сделанными для модного журнала In Style. Голливудская красотка позировала для глянца в двух образах: в красном боди, которое она соединила с поясом-юбкой, и в черном платье с экстремальным разрезом, подчеркивающим ее длинные ноги и стройную фигуру.

За несколько дней пост знаменитости собрал более 270 тысяч лайков и множество комментариев, в которых подписчики не скупились на комплименты: "Вау, красиво!", "Совершенство", "Королева", "Ты выглядишь потрясающе", "Самая красивая", "Слишком красиво", "Женщина, почему вы такая красивая", "Прекрасная богиня", — написали фолловеры.

Напомним, что в марте 2021 года испанская актриса Пенелопа Крус решила обновить имидж и остригла свои роскошные локоны. Знаменитость сделала себе длинный боб и осветлила пряди. Подписчики пришли в восторг от такого перевоплощения звезды "Бандиток" и отметили, что новая прическа сделала ее образ более свежим, молодым и стильным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Пенелопа Крус, несмотря на возраст, всегда выглядит роскошно. Для этого она проделывает большую работу над собой. Знаменитость много времени уделяет уходу за телом, но к помощи пластических хирургов не прибегает. Актриса следит за рационом питания, занимается спортом, в частности горячей йогой, а также пользуется исключительно натуральными косметическими средствами.

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