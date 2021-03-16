Пенелопа Крус сменила имидж и стала выглядеть еще моложе (ФОТО)

Известная 46-летняя актриса, звезда фильмов "Эскобар" и "Бандитки" Пенелопа Крус с наступлением весны решила обновить свой имидж и сделала трендовую стрижку, вызвав восторг у поклонников.

Пенелопа Крус (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографии, на которых позирует с новой прической. Актриса остригла свои роскошные длинные локоны и сделала длинный боб с осветленными прядями, и эта прическа настоящий тренд весны-2021.

Кадры звезда "Бандиток" сделала за кулисами съемок рекламной кампании косметического бренда Lancôme. Свой новый образ Пенелопа Крус подчеркнула яркой помадой и черным топом с откровенным декольте, а сверху накинула шубку бежевого оттенка.

К слову, публикация знаменитости собрала более 462 тысячи лайков и множество комментариев от поклонников, которые отметили, что новая стрижка звезды делает ее образ более молодым и стильным: "Выглядишь потрясающе!", "Самая красивая женщина", "Как красиво", "Великолепно, тебе идет эта стрижка", "Эти волосы…Ты очень красивая", — написали фолловеры.

Напомним, что популярная актриса Пенелопа Крус рассказала о том, как следит за своей фигурой. Знаменитость призналась, что много времени уделяет уходу за своим телом, поэтому не обращается за помощью к пластическим хирургам. Актриса придерживается правильного питания, занимается физической активностью, в частности горячей йогой, и использует только натуральную косметику.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 28-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь удивила поклонников сменой имиджа.

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